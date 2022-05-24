GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da krizin eşiğinden dönüldü! Muslera ve Feghouli...

Galatasaray'da kimin başkan olacağı merakla beklenirken mali kriz de Sarı-Kırmızılı kulüpte farklı bir boyut kazandı.
Futbolcuların 3 aylık paralarını alamadıkları medyaya yansımıştı.
Sarı-Kırmızılı futbolcular infİal noktasına gelmişlerdi.
Galatasaray'da kimin başkan olacağı merakla beklenirken mali kriz de Sarı-Kırmızılı kulüpte farklı bir boyut kazandı.
Futbolcuların 3 aylık paralarını alamadıkları medyaya yansımıştı.
Sarı-Kırmızılı futbolcular infİal noktasına gelmişlerdi.
Antalya ile oynanan son maçtan önce Florya'da futbolcuların bir toplantı yaptıkları ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre; toplantıda bazı futbolcuların Antalya maçı öncesi bir antrenmana çıkmama kararı aldığı ifade edildi.
Futbolcuların yönetimi ve yaşanan bu durumu protesto etmeyi gündeme getirdikleri belirlendi.
Bu durum yönetim ve teknik heyette büyük bir şok yarattı.
Duruma takımın yabancı kaptanlarının el koydukları öğrenildi.
Muslera ve Feghouli'nin protesto kararı alan futbolcularla antrenman öncesi son bir toplantı yaptığı öğrenildi.
İkilinin toplantıda takım arkadaşlarını şu sözlerle ikna ettikleri belirtildi:
"Çok kötü bir sezon geçirdik. Haklı olduğumuz bir davada haksız duruma düşmeyelim.
Antrenmana çıkmazsak yanlış anlaşılır.
Taraftarımızın da gözünden düşeriz"
Bu sözlerin ardından G.Saraylı futbolcular ikna oldu.
Futbolcular idmana çıkarken, büyük bir krizin eşiğinden dönüldü.