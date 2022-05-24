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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da krizin eşiğinden dönüldü! Muslera ve Feghouli...

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Galatasaray'da büyük bir krizin daha eşiğinden dönüldü. Sarı-kırmızılılarda 3 aydır maaş alamayan futbolcular idmana çıkmak istemediler. Ancak Muslera ve Feghouli'nin devreye girmesiyle oyuncular ikna oldu ve büyük bir krizin önüne geçildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da krizin eşiğinden dönüldü! Muslera ve Feghouli...

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Galatasaray'da kimin başkan olacağı merakla beklenirken mali kriz de Sarı-Kırmızılı kulüpte farklı bir boyut kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da krizin eşiğinden dönüldü! Muslera ve Feghouli...

Futbolcuların 3 aylık paralarını alamadıkları medyaya yansımıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da krizin eşiğinden dönüldü! Muslera ve Feghouli...

Sarı-Kırmızılı futbolcular infİal noktasına gelmişlerdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da krizin eşiğinden dönüldü! Muslera ve Feghouli...

Antalya ile oynanan son maçtan önce Florya'da futbolcuların bir toplantı yaptıkları ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da krizin eşiğinden dönüldü! Muslera ve Feghouli...

Takvim'in haberine göre; toplantıda bazı futbolcuların Antalya maçı öncesi bir antrenmana çıkmama kararı aldığı ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da krizin eşiğinden dönüldü! Muslera ve Feghouli...

Futbolcuların yönetimi ve yaşanan bu durumu protesto etmeyi gündeme getirdikleri belirlendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da krizin eşiğinden dönüldü! Muslera ve Feghouli...

Bu durum yönetim ve teknik heyette büyük bir şok yarattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da krizin eşiğinden dönüldü! Muslera ve Feghouli...

Duruma takımın yabancı kaptanlarının el koydukları öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da krizin eşiğinden dönüldü! Muslera ve Feghouli...

Muslera ve Feghouli'nin protesto kararı alan futbolcularla antrenman öncesi son bir toplantı yaptığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da krizin eşiğinden dönüldü! Muslera ve Feghouli...

İkilinin toplantıda takım arkadaşlarını şu sözlerle ikna ettikleri belirtildi:

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da krizin eşiğinden dönüldü! Muslera ve Feghouli...

"Çok kötü bir sezon geçirdik. Haklı olduğumuz bir davada haksız duruma düşmeyelim.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da krizin eşiğinden dönüldü! Muslera ve Feghouli...

Antrenmana çıkmazsak yanlış anlaşılır.

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