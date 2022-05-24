GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da flaş transfer gelişmesi! Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun durumuna 11 Haziran'daki kongrede göreve gelecek yeni yönetim karar verecek.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun durumuna 11 Haziran'daki kongrede göreve gelecek yeni yönetim karar verecek.
Kriz ortamından rahatsız olan genç futbolcu, kariyeri adına Avrupa'ya gitmek istiyor.
Kerem'i en çok isteyen kulüp ise Lyon...
İki başkan adayının da Kerem için planı aynı.
15 milyon Euro civarında teklifler değerlendirilecek ve Kerem'in satışıyla yaz transfer bütçesi çıkacak.
Sabah'ın haberine göre; teklifler 10'un altında kalırsa Kerem satılmayacak.
Ancak 23 yaşındaki yıldız futbolcu kalması halinde ücretinde iyileştirme bekliyor.
Takımın en iyisi olduğu sezonda 7 milyon TL alan Kerem'den tüm yabancılar daha fazla kazanıyor.
Yeni sezon için garanti parası 8 milyon TL olan sarı-kırmızılı oyuncu kalırsa yüzde 100'e yakın zam yapılacak ve maaş rahatsızlığı giderilecek.
Geçen sezon tüm kulvarlarda 52 maçta sarı-kırmızılı formayı giyen ve 4015 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu 13 gol atıp, 13 tane de asist yaptı ve iki maçta bir skora etki etmeyi başardı.
ÖZBEK'TEN BURUK'A ONAY
Fatih Terim'i Aralık 2017'de Galatasaray'a getiren isim olan eski başkan Dursun Özbek'in kulislerde yine İmparator'la çalışabileceği konuşuluyor.
Ancak Özbek'in birleştiği başkan adayı Metin Öztürk'ün hoca konusunda tavrı net.
Ekibiyle birlikte Özbek'in listesine dahil olan Öztürk, Galatasaray'ın başında Okan Buruk'u görmek istiyor.
48 yaşındaki çalıştırıcıya Dursun Özbek'in de sıcak baktığı öğrenildi.
Okan Buruk da kendisini Galatasaray'ı çalıştırmaya hazır hissettiğini açıklamıştı.