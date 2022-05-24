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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da flaş transfer gelişmesi! Kerem Aktürkoğlu...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminin ardından start verecek olan Galatasaray'da durumu merak edilen oyuncuların başında Kerem Aktürkoğlu geliyor. Galatasaray adına sezonun en etkili ismi olan Kerem'in takımdan ayrılacağı öne sürülürken, konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da flaş transfer gelişmesi! Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun durumuna 11 Haziran'daki kongrede göreve gelecek yeni yönetim karar verecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da flaş transfer gelişmesi! Kerem Aktürkoğlu...

Kriz ortamından rahatsız olan genç futbolcu, kariyeri adına Avrupa'ya gitmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da flaş transfer gelişmesi! Kerem Aktürkoğlu...

Kerem'i en çok isteyen kulüp ise Lyon...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da flaş transfer gelişmesi! Kerem Aktürkoğlu...

İki başkan adayının da Kerem için planı aynı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da flaş transfer gelişmesi! Kerem Aktürkoğlu...

15 milyon Euro civarında teklifler değerlendirilecek ve Kerem'in satışıyla yaz transfer bütçesi çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da flaş transfer gelişmesi! Kerem Aktürkoğlu...

Sabah'ın haberine göre; teklifler 10'un altında kalırsa Kerem satılmayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da flaş transfer gelişmesi! Kerem Aktürkoğlu...

Ancak 23 yaşındaki yıldız futbolcu kalması halinde ücretinde iyileştirme bekliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da flaş transfer gelişmesi! Kerem Aktürkoğlu...

Takımın en iyisi olduğu sezonda 7 milyon TL alan Kerem'den tüm yabancılar daha fazla kazanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da flaş transfer gelişmesi! Kerem Aktürkoğlu...

Yeni sezon için garanti parası 8 milyon TL olan sarı-kırmızılı oyuncu kalırsa yüzde 100'e yakın zam yapılacak ve maaş rahatsızlığı giderilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da flaş transfer gelişmesi! Kerem Aktürkoğlu...

Geçen sezon tüm kulvarlarda 52 maçta sarı-kırmızılı formayı giyen ve 4015 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu 13 gol atıp, 13 tane de asist yaptı ve iki maçta bir skora etki etmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da flaş transfer gelişmesi! Kerem Aktürkoğlu...

ÖZBEK'TEN BURUK'A ONAY

Fatih Terim'i Aralık 2017'de Galatasaray'a getiren isim olan eski başkan Dursun Özbek'in kulislerde yine İmparator'la çalışabileceği konuşuluyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da flaş transfer gelişmesi! Kerem Aktürkoğlu...

Ancak Özbek'in birleştiği başkan adayı Metin Öztürk'ün hoca konusunda tavrı net.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da flaş transfer gelişmesi! Kerem Aktürkoğlu...

Ekibiyle birlikte Özbek'in listesine dahil olan Öztürk, Galatasaray'ın başında Okan Buruk'u görmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da flaş transfer gelişmesi! Kerem Aktürkoğlu...

48 yaşındaki çalıştırıcıya Dursun Özbek'in de sıcak baktığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da flaş transfer gelişmesi! Kerem Aktürkoğlu...

Okan Buruk da kendisini Galatasaray'ı çalıştırmaya hazır hissettiğini açıklamıştı.

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