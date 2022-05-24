Haberler Galatasaray 9 milyon Euro boşa çıktı

9 milyon Euro boşa çıktı

Sezon bitmesiyle birlikte 8 futbolcuyla yollar ayrıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 06:50
9 milyon Euro boşa çıktı
Galatasaray'da yaprak dökümü... Ligi 13. sırada tamamlayabilen sarı-kırmızılı ekipte sözleşmeleri sona eren Ryan Babel, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Semih Kaya ve Fatih Öztürk serbest kaldı. Ayrıca, Erick Pulgar, İnaki Pena ile Halil Dervişoğlu'nun da kiralık anlaşmaları bitti. Bu oyuncular arasında Feghouli ve Ryan Babel en pahalı iki oyuncu olarak başı çekerken 8 oyuncunun gidişiyle birlikte Galatasaray Kulübü, 9 milyon 225 bin euro artıya geçti. Tabii şimdilik... Öte yandan yeni yönetimin, sözleşmesi sona eren oyuncularla yeniden masaya oturması da ihtimal dahilinde...
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