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Okan Buruk: Göreve hazırım

Bana kızan taraftarları yüzde 100 haklı buluyorum. Kırgınlıklar olabilir ama ben Galatasaray’ın evladıyım”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Okan Buruk: Göreve hazırım

Galatasaray'da bir yandan gözler 11 Haziran'da yapılacak genel kurulda bir yandan da seçilecek başkanın, takımın başına getireceği teknik adamda... Okan Buruk da ismi son dönemde en çok konuşulan teknik direktör adayları arasında yer alırken genç çalıştırıcı yaptığı açıklamada, Galatasaray'da görev yapmaya hazır olduğunu söyledi. NTV'de katıldığı programda soruları yanıtlayan Buruk, "Galatasaray'da teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf ettim. Şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak Galatasaray'ı istiyorum İnşallah bir gün olur. Doğru zamanda olacaksa olsun, bu zamanın geldiğini de bir yandan düşünüyorum" diye konuştu.

"ZARAR VERMEDİM"
Başakşehir'den ayrıldıktan sonra kendisine birçok teklif geldiğini kaydeden Okan Buruk, "Hepsini reddettim. Takım arayışım yok. Ama teklif gelirse maddi manevi beklentim olmadan Galatasaray'a imza atarım" dedi. Buruk, futbolculuğu döneminde İnter'e gitmesinin ardından oluşan tepkilerle ilgili ise şunları söyledi: Bana kızan taraftarları yüzde 100 haklı buluyorum. Bu tarz kırgınlıklar olabilir ama ben Galatasaray'ın evladıyım. İnter'e giderken alacaklarımın çoğunu bırakarak ve izin alarak gittim. Ardından Galatasaray'a dönmek istedim ama teklif gelmedi. Ben hiçbir zaman Galatasaray'a zarar verecek bir şey yapmadım.

TORRENT'İ UNUTMADI
Okan Buruk, Galatasaray'ı çalıştırmayı çok istediğini söyledi ama "Eğer bir hoca değişikliği olacaksa tabii" diyerek Domenec Torrent'i de es geçmedi: Mevcut hocaya da saygı göstermek gerekiyor. Değişim olursa, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olmayı çok isterim. Bu benim için büyük bir hayal.

EFSANELER ARASINDAYIM
Inter'e gittiği dönemde oluşan tepkilere hak veren Buruk, "Ben kazandığımız kupalar ve başarılarımızla Galatasaray'ın efsane oyuncularından biri olduğumu düşünüyorum. Galatasaray'dan şampiyon olarak ayrıldım. Tekrar geldim yine şampiyon olarak ayrıldım" diye de ekledi.

FENERBAHÇE'YE GİTMEZDİM
Inter'den ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta futbol hayatına devam eden Okan Buruk, Fenerbahçe ihtimalinin sorulması üzerine, "Fenerbahçe bana hiç teklif yapmadı ama yapsaydı da gitmezdim zaten... Beşiktaş farklı Fenerbahçe farklı" dedi.

DENİZLİ SAYESİNDE
NTV'de futbola ilk başladığı yılları da anlatan Okan Buruk, Mustafa Denizli'ye ayrı bir parantez açtı: 11 yaşında ailemden habersiz Galatasaray seçmelerine gitmem hayatımın kırılma anı oldu. İlk maçıma Bakırköy karşısında çıktım. Mustafa Denizli beni sahaya attı. Ben de 2 gol attım. Allah orada bana 'yürü ya kulum' dedi...

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