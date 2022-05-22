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Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanırken yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. 11 Haziran'da başkanlık için yarışacak olan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun tercihini Türk teknik adamdan yana kullanacağı ve ilk hedefin Okan Buruk olacağı konuşuluyor. 47 yaşındaki hoca da yuvaya dönmek için adeta can atıyor...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor!

Sezonun tamamlanmasının ardından Galatasaray'da herkes 11 Haziran'daki seçimi beklemeye başladı.

Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor!

Listelerini sunan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu olağanüstü genel kurulda sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı olmak için yarışacak.

Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor!

Galatasaray camiasında seçimin sonucu kadar merak edilen bir başka konusu ise teknik direktörün kim olacağı.

Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor!

Domenec Torrent aldığı sonuçlarla tepki çekmiş ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor!

Her ne kadar devam etmek istese de İspanyol çalıştırıcıyla yollar ayrılacak.

Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor!

Sarı-kırmızılılarda yeni başkan kim olursa olsun Torrent'in tazminatını ödeyerek veda edecek.

Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor!

Alınan bilgilere göre hem Özbek hem de Hamamcıoğlu yerli teknik adam üzerinde duruyor.

Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor!

Bunun ilk nedeni, kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum.

Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor!

İkinci neden ise seçim tarihi ve yeni sezon hazırlıklarının tahmini başlangıç süresi arasında yaklaşık 3 hafta olması.

Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor!

İki başkan adayı bu iki sebepten dolayı takımı yeni sezonda yerli bir hocaya emanet etmeyi düşünüyor.

Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor!

Takvim'in haberine göre; Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun aklındaki ilk isim Okan Buruk.

Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor!

Son olarak Başakşehir'de görev yapan ve şampiyonluğa imza atan genç teknik adam ayrıca Galatasaray camiasını ve Florya'yı çok yakından bilen bir isim.

Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor!

47 yaşındaki hocanın da Galatasaray'da görev yapmak istediği ifade ediliyor.

Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor!

Başka kulüplerden de teklif alan Buruk, sarı-kırmızılardaki seçimin sonuçlanmasını bekliyor.

Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor!

Yeni başkanın belli olmasının ardından taraflar arasında görüşmeler başlayacak.

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