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Galatasaray'da Igor Tudor sürprizi! Geri mi dönüyor?

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kötü geçen sezonun ardından teknik direktör konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ile kesin olarak yolları ayıracak olan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Bir dönem Cimbom'u çalıştıran ve Serie A ekiplerinden Verona'daki sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Igor Tudor'un Galatasaray'a döneceği iddia edildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 23:28
Galatasaray'da Igor Tudor sürprizi! Geri mi dönüyor?

Spor Toto Süper Lig'de 2021/2022 sezonunu 52 puanla 13. sırada tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Igor Tudor sürprizi! Geri mi dönüyor?

2021/2022 sezonunda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan sarı-kırmızılılarda gözler seçimli genel kurula çevrildi.

Galatasaray'da Igor Tudor sürprizi! Geri mi dönüyor?

Galatasaray'da Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimde başkanlık için yarışacak.

Galatasaray'da Igor Tudor sürprizi! Geri mi dönüyor?

İki başkan adayı da teknik direktör arayışlarını sürdürürken, Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da Igor Tudor sürprizi! Geri mi dönüyor?

IGOR TUDOR DÖNÜYOR MU?

İtalyan gazeteci Nico Schira, sarı-kırmızılıların Domenec Torrent'in ayrılması halinde takımın başına Igor Tudor'un geçebileceğini öne sürdü.

Galatasaray'da Igor Tudor sürprizi! Geri mi dönüyor?

SENSIBILE DEVREDE

Schira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile'nin Hırvat teknik adamı beğendiğini ve Tudor'un sarı-kırmızılı takımın başına geçmesinde rol alabileceğini belirtti.

Galatasaray'da Igor Tudor sürprizi! Geri mi dönüyor?

Igor Tudor, 2016/2017 sezonunda Dursun Özbek'in başkanlığı döneminde Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

Galatasaray'da Igor Tudor sürprizi! Geri mi dönüyor?

2017/18 sezonunda Dursun Özbek'in başkanlık seçimini Mustafa Cengiz'e kaybetmesinin ardından Tudor'un görevine son verilmiş ve takımın başına Fatih Terim getirilmişti.

Galatasaray'da Igor Tudor sürprizi! Geri mi dönüyor?

Hırvat teknik adam, Galatasaray'ın başında çıktığı 34 maçta 1.79 puan ortamalası tutturmuştu.

Galatasaray'da Igor Tudor sürprizi! Geri mi dönüyor?

IGOR TUDOR KİMDİR?

Igor Tudor, 16 Nisan 1978 tarihinde Hırvatistan'ın Split kentinde dünyaya geldi.

Galatasaray'da Igor Tudor sürprizi! Geri mi dönüyor?

Futbola Hajduk Split altyapısında başlayan Tudor, kariyerinde NK Trogir, Juventus ve Siena formalarını giydikten sonra 2007/2008 sezonunda Hajduk Split'te futbolu bıraktı.

Galatasaray'da Igor Tudor sürprizi! Geri mi dönüyor?

2009/2010 sezonunda Hajduk Split'te yardımcı antrenörlük görevine başlayan 44 yaşındaki teknik adam, Hajduk Split U17 takımıyla ilk kez teknik direktörlük tecrübesi yaşadı.

Galatasaray'da Igor Tudor sürprizi! Geri mi dönüyor?

Hırvatistan Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük de yapan Tudor; PAOK, Karabükspor ve Udinese'yi çalıştırdıktan sonra 2020/2021 sezonunda Juventus'ta yardımcı antrenör olarak görev aldı.

Galatasaray'da Igor Tudor sürprizi! Geri mi dönüyor?

2021/2022 sezonunda Hellas Verona'nın başına geçen Igor Tudor, Serie A ekibiyle çıktığı 36 maçta 1.47 puan ortalaması tutturdu.

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