Galatasaray'da Igor Tudor sürprizi! Geri mi dönüyor?

Spor Toto Süper Lig'de 2021/2022 sezonunu 52 puanla 13. sırada tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de 2021/2022 sezonunu 52 puanla 13. sırada tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
2021/2022 sezonunda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan sarı-kırmızılılarda gözler seçimli genel kurula çevrildi.
Galatasaray'da Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimde başkanlık için yarışacak.
Cimbom'da başkanlık seçimi için geri sayım sürerken, teknik direktör meselesi de merak edilen konular arasında yer alıyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığı sonrası göreve getirilen Domenec Torrent'in geleceği belirsizliğini koruyor.
Hem Dursun Özbek hem de Eşref Hamamcıoğlu'nun İspanyol hocayla yola devam etmesi beklenmezken, sarı-kırmızılıların adı Okan Buruk ve Fatih Terim ile anılıyordu.
İki başkan adayı da teknik direktör arayışlarını sürdürürken, Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
IGOR TUDOR DÖNÜYOR MU?
İtalyan gazeteci Nico Schira, sarı-kırmızılıların Domenec Torrent'in ayrılması halinde takımın başına Igor Tudor'un geçebileceğini öne sürdü.
SENSIBILE DEVREDE
Schira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile'nin Hırvat teknik adamı beğendiğini ve Tudor'un sarı-kırmızılı takımın başına geçmesinde rol alabileceğini belirtti.
Igor Tudor, 2016/2017 sezonunda Dursun Özbek'in başkanlığı döneminde Galatasaray'ı çalıştırmıştı.
2017/18 sezonunda Dursun Özbek'in başkanlık seçimini Mustafa Cengiz'e kaybetmesinin ardından Tudor'un görevine son verilmiş ve takımın başına Fatih Terim getirilmişti.
Hırvat teknik adam, Galatasaray'ın başında çıktığı 34 maçta 1.79 puan ortamalası tutturmuştu.
IGOR TUDOR KİMDİR?
Igor Tudor, 16 Nisan 1978 tarihinde Hırvatistan'ın Split kentinde dünyaya geldi.
Futbola Hajduk Split altyapısında başlayan Tudor, kariyerinde NK Trogir, Juventus ve Siena formalarını giydikten sonra 2007/2008 sezonunda Hajduk Split'te futbolu bıraktı.
2009/2010 sezonunda Hajduk Split'te yardımcı antrenörlük görevine başlayan 44 yaşındaki teknik adam, Hajduk Split U17 takımıyla ilk kez teknik direktörlük tecrübesi yaşadı.
Hırvatistan Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük de yapan Tudor; PAOK, Karabükspor ve Udinese'yi çalıştırdıktan sonra 2020/2021 sezonunda Juventus'ta yardımcı antrenör olarak görev aldı.
2021/2022 sezonunda Hellas Verona'nın başına geçen Igor Tudor, Serie A ekibiyle çıktığı 36 maçta 1.47 puan ortalaması tutturdu.