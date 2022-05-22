Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu kararını verdi! Seçimden sonra...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu kararını verdi! Seçimden sonra...

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşanıyor. Sosyal medya hesabından "Teşekkür" paylaşımda bulunan milli futbolcunun takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Yıldız futbolcunun ise başkanlık seçimini beklediği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu kararını verdi! Seçimden sonra...

Sezonun son maçını da asistle tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, dün yaptığı veda niteliğindeki paylaşımla kafaları karıştırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu kararını verdi! Seçimden sonra...

Yeni kontratını sezon ortasında imzalayan yıldız oyuncunun 'Sevgili Galatasaray Ailem' diyerek başladığı mesajı veda olarak görüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu kararını verdi! Seçimden sonra...

Perde arkasındaysa bir hazırlık bulunuyor. Bu paylaşımı 1 aydır yapmak isteyen Kerem, menajeriyle birlikte sezonun tamamlanmasını bekledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu kararını verdi! Seçimden sonra...

Fatih Terim sonrasında etkisini artıran kriz ortamından bunalan genç oyuncu, yeni sezon için de takımda ışık göremiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu kararını verdi! Seçimden sonra...

AVRUPA VİZESİ ALMAK İÇİN YENI BAŞKANLA GÖRÜŞECEK

Sabah Gazetesi'nin derlediği habere göre Kerem, Florya'da takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbette bu kriz ortamının yeni sezonda da devam edebileceğini dile getirirken, Avrupa ekiplerinin de teklifleri olması nedeniyle ayrılığın kıyısında dolaşmaya başladı.


GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu kararını verdi! Seçimden sonra...

Lyon başta olmak üzere çok sayıda talibi bulunan milli oyuncu, bu teklifleri değerlendirme kararı alıp mesajını da paylaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu kararını verdi! Seçimden sonra...

11 Haziran'da seçilecek yeni yönetim ile yapılacak görüşme sonrasında Kerem, Avrupa vizesini isteyecek ve transfer görüşmeleri başlayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu kararını verdi! Seçimden sonra...

KEREM AKTÜRKOĞLU BU SEZON NE YAPTI?

Milli futbolcu bu sezon toplamda 51 karşılaşmaya çıktı.


GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu kararını verdi! Seçimden sonra...

Kerem bu karşılaşmalarda 13 gol, 12 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu kararını verdi! Seçimden sonra...

23 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 3933 dakika süre aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu kararını verdi! Seçimden sonra...

Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu kararını verdi! Seçimden sonra...

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Kerem Aktürkoğlu, futbola Gölcükspor altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu kararını verdi! Seçimden sonra...

Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, BB Bodrumspor ve Karacabey Belediye Spor takımlarında top koşturmasının ardından sezon başında TFF 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu kararını verdi! Seçimden sonra...

24 Erzincanspor formasıyla 34 maça çıkan genç futbolcu 20 gol 1 asist üretti. Galatasaray'a transfer olan Kerem, gösterdiği performans ile milli takıma kadar yükselirken, Dünya Kupası Elemeleri'nde takıma büyük katkı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu kararını verdi! Seçimden sonra...

Kerem özellikle Avrupa maçlarında sergilediği performansla birçok takımı peşine taktı.

DİĞER
Deniz Seki Bodrum'u süper minisi ile salladı! "Açtıkça açıyorsun" Şarkıcı Deniz Seki'nin balkon pozları yürek hoplattı!
Emir Sarıgül'ün Gülben Ergen'le adı anılınca, Sibel Can ile ilişkisinde kriz çıktı
Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor!
Fırtına transferde düğmeye basıyor! Tam 4 isim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor!
İtalyan basını duyurdu! Marcao'yu istiyorlar
Gam altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
21 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı sözler! "İnanılmaz hatalar yapıyorlar" Çarpıcı sözler! "İnanılmaz hatalar yapıyorlar" 07:33
Micic'ten Euroleague sözleri! "Maçın tamamında..." Micic'ten Euroleague sözleri! "Maçın tamamında..." 01:49
Micic'ten Euroleague sözleri! "Maçın tamamında..." Micic'ten Euroleague sözleri! "Maçın tamamında..." 01:49
Bologna 3 puanı tek golle aldı! Bologna 3 puanı tek golle aldı! 01:22
Lyon deplasmanda kazandı! Lyon deplasmanda kazandı! 01:21
Empoli Atalanta'yı tek golle yıktı! Empoli Atalanta'yı tek golle yıktı! 01:21
Daha Eski
Bologna 3 puanı tek golle aldı! Bologna 3 puanı tek golle aldı! 01:19
Lyon deplasmanda kazandı! Lyon deplasmanda kazandı! 01:17
Monaco'ya Şampiyonlar Ligi şoku! Monaco'ya Şampiyonlar Ligi şoku! 01:16
Monaco'ya Şampiyonlar Ligi şoku! Monaco'ya Şampiyonlar Ligi şoku! 01:15
Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor! Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor! 01:12
A. Efes'in şampiyonlarından Ataman'a su baskını! A. Efes'in şampiyonlarından Ataman'a su baskını! 01:08