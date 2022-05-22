GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu kararını verdi! Seçimden sonra...

AVRUPA VİZESİ ALMAK İÇİN YENI BAŞKANLA GÖRÜŞECEK



Sabah Gazetesi'nin derlediği habere göre Kerem, Florya'da takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbette bu kriz ortamının yeni sezonda da devam edebileceğini dile getirirken, Avrupa ekiplerinin de teklifleri olması nedeniyle ayrılığın kıyısında dolaşmaya başladı.





