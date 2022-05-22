GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu kararını verdi! Seçimden sonra...

Sezonun son maçını da asistle tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, dün yaptığı veda niteliğindeki paylaşımla kafaları karıştırdı.
Sezonun son maçını da asistle tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, dün yaptığı veda niteliğindeki paylaşımla kafaları karıştırdı.
Yeni kontratını sezon ortasında imzalayan yıldız oyuncunun 'Sevgili Galatasaray Ailem' diyerek başladığı mesajı veda olarak görüldü.
Perde arkasındaysa bir hazırlık bulunuyor. Bu paylaşımı 1 aydır yapmak isteyen Kerem, menajeriyle birlikte sezonun tamamlanmasını bekledi.