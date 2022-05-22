Galatasaray hedeften saptı! Sezon kabus gibi geçti

Antalyaspor maçı sonrasında "Eğer görevde kalırsam mükemmel olur. Çünkü planımız, hangi oyuncularla oynayacağımız hep hazır" dedi ama "Eğer başka bir teknik direktör gelirse birçok maçını izlemek için Galatasaray'ın stadına gideceğim" diye de ekledi.

