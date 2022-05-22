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Galatasaray hedeften saptı! Sezon kabus gibi geçti

Son dakika spor haberi: Ligi 52 puanla tamamlayabilen Galatasaray, kupa sevinci yaşayamadığı gibi Avrupa maçlarının da dışında kaldı. Fatih Terim'le başladığı sezonu Domenec Torrent'le bitiren sarı-kırmızılıların istatistikleri de hiç iç açıcı değil... Cimbom, 64 yıllık lig tarihinde 2. kez sezonu eksi averajla tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Galatasaray hedeften saptı! Sezon kabus gibi geçti

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Galatasaray için kabus dolu bir sezon geride kaldı. "Mayıslar bizimdir" sloganıyla ligin son haftalarını kupa zaferleriyle kutlayan sarı-kırmızılılar için bu sezon adeta geçmek bilmedi.

Galatasaray hedeften saptı! Sezon kabus gibi geçti

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne İkinci eleme turunda veda etmekten kurtulamayan Aslan, Avrupa Ligi'nde gruptan namağlup lider çıkmayı başardı. Ancak orada da son 16 turundan öteye gidemedi.

Galatasaray hedeften saptı! Sezon kabus gibi geçti

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda veda etti. Fatih Terim'le başlayıp Domenec Torrent ile devam eden sezonda en azından Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmesi bekleniyordu ancak o da olmadı.

Galatasaray hedeften saptı! Sezon kabus gibi geçti

Süper Lig'de 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile 10. sırada kendisine yer bulabilen sarı-kırmızılılar, eğer Hatayspor, Giresunspor'u yenerse 11. sırada ligi tamamlayacak.

Galatasaray hedeften saptı! Sezon kabus gibi geçti

TORRENT FİYASKOSU
Fatih Terim'le başladığı sezonu Domenec Torrent'le bitiren Galatasaray'ın istatistikleri hiç iç açıcı değil...

Galatasaray hedeften saptı! Sezon kabus gibi geçti

Terim'le ilk 20 hafta 27 puan toplayan Galatasaray 24 gol atıp 24 gol yiyerek 12. sırada yer almıştı.

Galatasaray hedeften saptı! Sezon kabus gibi geçti

Terim'le 1.35 olan puan ortalaması, büyük umutlarla takımın başına getirilen Torrent'le ancak 1.38'e çıktı.

Galatasaray hedeften saptı! Sezon kabus gibi geçti

İspanyol hoca döneminde ligde oynanan 18 maçta 25 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar 27'ye 29 golle -2 averaja düştü.

Galatasaray hedeften saptı! Sezon kabus gibi geçti

Galatasaray 64 yıllık lig tarihinde 2. kez sezonu eksi averajla tamamladı.

Galatasaray hedeften saptı! Sezon kabus gibi geçti

SONUNDA KABUL ETTİ
Galatasaray'da başkan adaylarının devam etmek istemediği Domenec Torrent de sonunda ayrılığı kabul etti.

Galatasaray hedeften saptı! Sezon kabus gibi geçti

Antalyaspor maçı sonrasında "Eğer görevde kalırsam mükemmel olur. Çünkü planımız, hangi oyuncularla oynayacağımız hep hazır" dedi ama "Eğer başka bir teknik direktör gelirse birçok maçını izlemek için Galatasaray'ın stadına gideceğim" diye de ekledi.

Galatasaray hedeften saptı! Sezon kabus gibi geçti

Antalya'ya 20 oyuncuyla gelen Galatasaray'ın İstanbul dönüşünde uçağın yarısı boştu.

Galatasaray hedeften saptı! Sezon kabus gibi geçti

İsmail Çipe, Nelsson, Marcao, Boey, Semih, Pulgar, Cicaldau, Barış Alper, Babel ve Gomis, Torrent ile İstanbul'a döndü.

Galatasaray hedeften saptı! Sezon kabus gibi geçti

Diğer oyuncular ise 90 dakika sonunda Antalya'da tatil yapma kararı aldı.

Galatasaray hedeften saptı! Sezon kabus gibi geçti

Sezona 25 milyon euro'luk transfer harcamasıyla giren Galatasaray; Konya, Başakşehir, Alanyaspor, Antalya, Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor gibi kendisine göre çok daha mütevazı bütçelerle mücadele eden rakiplerinin gerisinde kaldı.

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