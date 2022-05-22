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GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'de belirsizlik sürüyor! Bonservisi...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de sezonu istediği noktada bitiremeyen Galatasaray'da başkanlık seçimi bekleniyor. Sarı-kırmızılı camiada belirsizlik sürerken merak edilen konulardan biri de Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in durumu... İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 09:50
GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'de belirsizlik sürüyor! Bonservisi...

Süper Lig'de sezonu zirvenin bir hayli gerisinde kapatan Galatasaray'da, gözler başkanlık seçimine çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'de belirsizlik sürüyor! Bonservisi...

Aslan'da, seçime Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek girecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'de belirsizlik sürüyor! Bonservisi...

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent'in geleceği de belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'de belirsizlik sürüyor! Bonservisi...

İki başkan adayının da İspanyol çalıştırıcı ile yola devam etmemesine kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'de belirsizlik sürüyor! Bonservisi...

Galatasaray camiası yeni seçilecek yönetimi beklerken, Mostafa Mohamed de kongreye kilitlendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'de belirsizlik sürüyor! Bonservisi...

Mısır ekibi Zamalek'ten kiralanan yıldız için satın alma opsiyonunun kullanılacağı açıklanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'de belirsizlik sürüyor! Bonservisi...

Ancak ertelenen seçimler nedeniyle bu durum belirsizliğe girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'de belirsizlik sürüyor! Bonservisi...

Galatasaray'ın oyuncunun, bonservisini alabilmek için 1 Temmuz'a kadar 4 milyon dolar yatırması gerekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'de belirsizlik sürüyor! Bonservisi...

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

28 Kasım 1997 tarihinde Mısır'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'de belirsizlik sürüyor! Bonservisi...

Kariyerine Zamalek altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'de belirsizlik sürüyor! Bonservisi...

2021'in ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'de belirsizlik sürüyor! Bonservisi...

Sarı-kırmızılı formayla 57 karşılaşmaya çıkan Mohamed, 17 gole imzasını attı.

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