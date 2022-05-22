GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'de belirsizlik sürüyor! Bonservisi...

Süper Lig'de sezonu zirvenin bir hayli gerisinde kapatan Galatasaray'da, gözler başkanlık seçimine çevrildi.
Süper Lig'de sezonu zirvenin bir hayli gerisinde kapatan Galatasaray'da, gözler başkanlık seçimine çevrildi.
Aslan'da, seçime Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek girecek.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent'in geleceği de belirsizliğini koruyor.
İki başkan adayının da İspanyol çalıştırıcı ile yola devam etmemesine kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray camiası yeni seçilecek yönetimi beklerken, Mostafa Mohamed de kongreye kilitlendi.
Mısır ekibi Zamalek'ten kiralanan yıldız için satın alma opsiyonunun kullanılacağı açıklanmıştı.
Ancak ertelenen seçimler nedeniyle bu durum belirsizliğe girdi.
Galatasaray'ın oyuncunun, bonservisini alabilmek için 1 Temmuz'a kadar 4 milyon dolar yatırması gerekiyor.
MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?
28 Kasım 1997 tarihinde Mısır'da dünyaya geldi.
Kariyerine Zamalek altyapısında başladı.
2021'in ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer oldu.
Sarı-kırmızılı formayla 57 karşılaşmaya çıkan Mohamed, 17 gole imzasını attı.
Mısır Milli Takımı formasını da terleten yıldız futbolcu, 19 maçta rakip ağları 2 kez sarstı.
Mostafa Mohamed'in güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro...