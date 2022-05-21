Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray deplasmanlarda karşılaştığı Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak sezonu 52 puanla tamamladı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de mücadeleyi dikkat çeken sözlerle yorumladı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 08:18
GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

BÜLENT TİMURLENK - ORTA SAHANIN BEDELİ

Galatasaray'ın sezonun ilk yarısında deplasmanlarda en kötü takım olan Gaziantep'i devirdiği 31 Ekim tarihinden sonra 4 ay boyunca yenebildiği tek takım Antalyaspor idi.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

Nuri Şahin o takıma devre arasında yaptığı takviyelerle önce dizilişi değiştirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

Ardından ortaya 20 Ocak'ta Çaykur Rize'de kaybettiği günden beri rakiplerine hiç 3 puan vermeyen bir takım ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

Dün de Galatasaray karşısında yenilmezlik serisini sürdüren Nuri Şahin, sezona şık bir imza atmış oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

Antalya'ya maç günü gelen, Kerem Aktürkoğlu'nu kulübeye çeken Galatasaray'ın dün sahada neyi iyi yaptığının pek de önemi yoktu.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

Çünkü bu sezon 14 mağlubiyet alan ve sezonu eksi 2 averajla kapatan takımın sezon boyunca yapamadıkları dün de devam etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

İyi bir kaleci, çok iyi stoper ikilisine sahip olmasına rağmen kalesinde 53 gol gören sarı-kırmızılı takım, orta sahayı hafife almanın bedelini ağır ödedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

İki başkan adayı dün maça iki saat kala listelerini verdiler.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

Bu kulübün bahar aylarını seçim atmosferinde geçirdiğini ve bunun hocasından, profesyonel çalışanına, futbolcusundan taraftarına kadar herkesi etkileyip oyunun kendisinden kopardığını sezon finalinde not düşmek gerekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

Fernando Muslera, Galatasaray'ın istikrar abidesi.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

11 sezon koruduğu Galatasaray kalesinde 5 şampiyonluk görürken, 5 farklı başkana da "Hoş geldiniz" demek zorunda kaldı ve 9 kez teknik adam değişikliğine tanıklık etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

Sadece bu tablo bile Galatasaray'ın kâbus sezonunu anlatmak için giriş cümlesi olabilir...

DİĞER
Rihanna doğum yaptı! İşte dünyanın en ünlü bebeğinin fotoğrafı...
Kadıköy’de kan donduran cinayet: Diş hekimi ofisinde ölü bulundu!
Beşiktaş'ta Florin Tanase bombası!
Hedef 14! İşte Kartal'ın Malatyaspor maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olay sözler! "Böyle bir golün arkasına sığındı"
Ve görüşme sonuçlandı! Juve'nin yıldızı G.Saray'a
Gram altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...
21 MAYIS DÜNYA SÜT GÜNÜ | 21-27 Mayıs Süt Haftası nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? Sütün faydaları nelerdir, neye iyi gelir?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altay – Kasımpaşa maçı ne zaman? Altay – Kasımpaşa maçı ne zaman? 08:48
Lazio - Hellas Verona maçı ne zaman? Lazio - Hellas Verona maçı ne zaman? 08:29
Fiorentina - Juventus maçı ne zaman? Fiorentina - Juventus maçı ne zaman? 08:26
Atalanta - Empoli maçı ne zaman? Atalanta - Empoli maçı ne zaman? 08:23
Genoa - Bologna maçı ne zaman? Genoa - Bologna maçı ne zaman? 08:17
Çarpıcı yorum! "Bedelini ağır ödedi" Çarpıcı yorum! "Bedelini ağır ödedi" 08:16
Daha Eski
Valencia - Celta Vigo maçı ne zaman? Valencia - Celta Vigo maçı ne zaman? 08:12
Bursaspor - Menemenspor maçı ne zaman? Bursaspor - Menemenspor maçı ne zaman? 08:08
Kocaelispor – Adanaspor maçı ne zaman? Kocaelispor – Adanaspor maçı ne zaman? 08:04
Gençlerbirliği – Ümraniyespor maçı ne zaman? Gençlerbirliği – Ümraniyespor maçı ne zaman? 08:00
Ankara Keçiörengücü – Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Ankara Keçiörengücü – Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 07:56
Olay sözler! "Böyle bir golün arkasına sığındı" Olay sözler! "Böyle bir golün arkasına sığındı" 07:50