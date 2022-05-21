GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Antalyaspor-Galatasaray maçını yorumladı

Dün de Galatasaray karşısında yenilmezlik serisini sürdüren Nuri Şahin, sezona şık bir imza atmış oldu.

Antalya'ya maç günü gelen, Kerem Aktürkoğlu'nu kulübeye çeken Galatasaray 'ın dün sahada neyi iyi yaptığının pek de önemi yoktu.

Çünkü bu sezon 14 mağlubiyet alan ve sezonu eksi 2 averajla kapatan takımın sezon boyunca yapamadıkları dün de devam etti.