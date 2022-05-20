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GALATASARAY HABERLERİ - Başkan adayı Dursun Özbek yıldızlarla ilgili kararını verdi! Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek, seçilmesi durumunda takımında ve transferin gözdesi konumunda yer alan Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson gibi isimlerle ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 14:33
GALATASARAY HABERLERİ - Başkan adayı Dursun Özbek yıldızlarla ilgili kararını verdi! Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson...

Galatasaray'da seçim havasına iyice girildi. Dursun Özbek, güçlü liste için çalışmalarına devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Başkan adayı Dursun Özbek yıldızlarla ilgili kararını verdi! Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson...

Başkan adayı Metin Öztürk ile birleşerek seçime girecek olan Özbek'in ekibinde Rıza Morova, Dikran Gülmezgil ve İsmail Sarıkaya da yer alacak. Erden Timur ve Cemal Özgörkey de listenin diğer ağır topları.

GALATASARAY HABERLERİ - Başkan adayı Dursun Özbek yıldızlarla ilgili kararını verdi! Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson...

Bu arada Özbek ve kurmayları, futbol takımını ayağa kaldırmak için de kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Başkan adayı Dursun Özbek yıldızlarla ilgili kararını verdi! Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson...

Sabah'ta yer alan habere göre hedefi şampiyonluk olarak koyan Özbek, Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Yunus Akgün gibi isimlere gelecek teklifleri reddetme kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Başkan adayı Dursun Özbek yıldızlarla ilgili kararını verdi! Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson...

Bu oyuncuları takımda tutup üstüne takviye ile zirveye çıkmak isteyen Dursun Özbek ayrıca takımı da yerli bir teknik adama emanet edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Başkan adayı Dursun Özbek yıldızlarla ilgili kararını verdi! Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson...

Teknik direktör Domenec Torrent ve ekibiyle ise yollar yüzde 99 ayrılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Başkan adayı Dursun Özbek yıldızlarla ilgili kararını verdi! Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson...

ARDA YENİ HOCAYI BEKLİYOR

Adana Demirspor maçında Torrent tarafından kadroya alınmadığı için taraftara veda edemeyen Arda Turan'ın oynamaması tartışmalara neden olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Başkan adayı Dursun Özbek yıldızlarla ilgili kararını verdi! Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson...

35 yaşındaki oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

GALATASARAY HABERLERİ - Başkan adayı Dursun Özbek yıldızlarla ilgili kararını verdi! Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson...

Hocamla, ailemle eşimle oturup konuşacağım. Ben kulübümü çok seviyorum. Kimseye kırgınlığım da yok. Futbolu bırakma konusunda henüz karar vermedim. İnşallah Galatasaray daha iyi olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Başkan adayı Dursun Özbek yıldızlarla ilgili kararını verdi! Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson...

Yıldız futbolcunun yeni teknik direktörü beklediği ve ona göre yol haritası çizeceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Başkan adayı Dursun Özbek yıldızlarla ilgili kararını verdi! Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson...

MARCAO DAMGASI

Aslan'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Avrupa Ligi'nin en iyi ilk 11'ine girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Başkan adayı Dursun Özbek yıldızlarla ilgili kararını verdi! Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson...

Barcelona'ya son 16 turunda elenen sarı-kırmızılıların deneyimli stoperi, turnuvada 7.55 reyting alarak adını enler arasına yazdırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Başkan adayı Dursun Özbek yıldızlarla ilgili kararını verdi! Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson...

LİSTELER VERİLİYOR

Galatasaray camiası 11 Haziran'daki başkanlık seçimine odaklanırken bugün 18.00'e kadar listeler son halini alacak ve divan kuruluna teslim edilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Başkan adayı Dursun Özbek yıldızlarla ilgili kararını verdi! Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson...

Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in yarışacağı seçimde sürpriz bir aday beklenmiyor.

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