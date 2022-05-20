GALATASARAY HABERLERİ - Başkan adayı Dursun Özbek yıldızlarla ilgili kararını verdi! Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson...

Galatasaray'da seçim havasına iyice girildi. Dursun Özbek, güçlü liste için çalışmalarına devam ediyor.

Başkan adayı Metin Öztürk ile birleşerek seçime girecek olan Özbek'in ekibinde Rıza Morova, Dikran Gülmezgil ve İsmail Sarıkaya da yer alacak. Erden Timur ve Cemal Özgörkey de listenin diğer ağır topları.