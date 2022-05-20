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GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera'dan sözleşmesi biten 3 futbolcuya teşekkür!

Son dakika spor haberi: Antalspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda daha iyi olmak istediklerini belirten Uruguaylı file bekçisi, sözleşmeleri sona eren Feghouli, Arda Turan ve Babel'e teşekkür etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 22:48
GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera'dan sözleşmesi biten 3 futbolcuya teşekkür!

Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.

Tecrübeli futbolcu, "Çok kötü bir sezon geçirdik. Mutlu değiliz. Bizim elimizde olmayan bazı durumlar da oldu. Kulübün içinde bulunduğu durumu da erken zamanda çözeriz. Kendimizi düzeltmemiz, özeleştiri yapmamız lazım. Yeni sezonda umarım daha iyi olacağız." dedi.

Açıklamalarına devam eden Uruguaylı eldiven, "Taraftarlara minnettarım. İyide, kötüde, yensek de yenilsek de yanımızdalardı. Desteklediler bizi. Kötü sonuçlarda şikayet etmek hakları. Gelecek sezon onları yanımızda istiyoruz." diye konuştu.

Muslera, son olarak, "Aramızda bugün olmayan oyuncular vardı. Feghouli ve Arda gibi. Babel'e de. Kontratları bitti. Devam edip etmeyeceklerini bilmiyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.


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