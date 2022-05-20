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Antalyaspor - Galatasaray maçı sonrası Mostafa Mohamed: Bu sezonu unutmamız lazım

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed maçın ardından konuştu. Mohamed, "Bu sezonu unutmamız lazım. Hiçbir şekilde hatırlamak istemiyoruz. Mutluyum, 1 gol attım. Gelecek sezona iyi başlarız umarım. Şu an bulunduğumuz pozisyon nedeniyle de çok mutsuzuz." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 22:37
Antalyaspor - Galatasaray maçı sonrası Mostafa Mohamed: Bu sezonu unutmamız lazım

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, 1-1 sona eren Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Golcü futbolcu, "Bu sezonu unutmamız lazım. Hiçbir şekilde hatırlamak istemiyoruz. Mutluyum, 1 gol attım. Gelecek sezona iyi başlarız umarım. Şu an bulunduğumuz pozisyon nedeniyle de çok mutsuzuz." dedi.

Mustafa Muhammed, "Kendi açımdan mutlu değilim. Gelecek sezon daha iyi olmalıyım. Ben de sakatlıklar yaşadım. Diğer arkadaşlar daha iyiydi. Fırsat bulamadığım zamanlar oldu." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.


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