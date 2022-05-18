GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

Galatasaray'da Arda Turan krizi... Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen ve son dönemde elde edilen başarılarda büyük pay sahibi olan, Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden tecrübeli futbolcu, kariyerinin sonuna geldi.
G.Saray bu sezon Nef Stadı'nda son maçına Adana Demirspor karşısında çıkarken Arda Turan'ın taraftarlara veda etme isteği Domenec Torrent'e takıldı.
İspanyol hoca, sözleşmesinin sonuna gelen Babel ve Feghouli gibi isimlere şans verirken Arda'yı kadro dışında bıraktı.