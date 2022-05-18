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GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

Futbolu bırakmaya hazırlanan Arda Turan, Domenec Torrent’in kararıyla Adana Demirspor karşısında kadroda yer almadı. Sözleşmelerinin sonuna gelen Babel ve Feghouli taraftarlara veda ederken, Arda tribünden izlemek zorunda kaldı. Peki, İspanyol hocanın bu kararının altında yatan neden neydi? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

Galatasaray'da Arda Turan krizi... Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen ve son dönemde elde edilen başarılarda büyük pay sahibi olan, Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden tecrübeli futbolcu, kariyerinin sonuna geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

G.Saray bu sezon Nef Stadı'nda son maçına Adana Demirspor karşısında çıkarken Arda Turan'ın taraftarlara veda etme isteği Domenec Torrent'e takıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

İspanyol hoca, sözleşmesinin sonuna gelen Babel ve Feghouli gibi isimlere şans verirken Arda'yı kadro dışında bıraktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

Torrent, bu tercihini "Arda'nın kondisyon olarak oynama durumu yoktu" diyerek savundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

13 MİLYON EURO KAZANDIRDIM
Cimbom'a büyük emekleri geçen Arda'nın 5 dakika bile olsa taraftarlar önünde şans bulamaması tepkileri beraberinde getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

Bazı taraftarlar ise 'Hak etti' yorumları yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

Bu eleştiriler karşısında sessizliğini bozan Arda, İnstagram hesabından bir paylaşım yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

Arda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

"Yok kardeşim, ben 13 milyon euro kazandırmadım. Ben seni 16 dakika bekletmedim. Ben seni playoff'a bırakmadım. Ben seni 2008'de, senden 3 kat fazla bütçeyle, yeni stadyumu varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim. Ben Galatasaray'ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim, sen? Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum."

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

İNTİKAM MI ALDI?
Galatasaray bu sezon seyircisi karşısında son maçına çıkarken futbolu bırakmaya hazırlanan Arda'nın kadroda yer almaması maça damga vurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

Bu durum Göztepe maçından önce Fatih Terim'le paylaştığı fotoğrafı akıllara getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

Torrent'in Arda'ya veda şansı vermeyerek bir nevi 'intikam aldığı' şeklinde yorumlar yapıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

Başkan Elmas da Arda'nın maç öncesi Terim'le birlikte fotoğraf paylaşmasını eleştirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

JÜBİLESİNİ BABASI YAPSIN
Arda Turan'la ilgili tartışmalara Başkan Burak Elmas'ın annesi Saniye Elmas da dahil oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

Sosyal medyayı etkin olarak kullanan Elmas, bir taraftarın Twitter'da "Jübilesiz paketledi. Var ol Torrent" şeklindeki mesajının altına yorum yazdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

Saniye Elmas, "Çok iyi yaptı. Jübilesini babasını yapsın" ifadesini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

Ayrıca Arda'nın İnstagram paylaşımıyla ilgili de "Komik" yorumu yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

KARİYERİNE NOKTA KOYDU
Adana Demirspor maçında kadroya almamasına üzülen Arda Turan'ın, son maçı beklemeden kariyerini bitirme kararı aldığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

Dünkü idmanda yer almayan futbolcunun, Antalyaspor maçında da forma giymeyeceği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

3 KUPASI VAR
Arda Turan, Galatasaray forması altında bugüne kadar 240 maça çıktı. Toplamda 49 gol atıp, 77 de asist yaptı. 3 kupa (lig, kupa, süper kupa) zaferi yaşadı. Ayrıca 2007-08 sezonunda asist krallığına ulaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

ELMAS: SAHADA OLMASINI İSTERDİM
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, annesinin aksine Arda Turan'ın taraftara sahada veda etmesi gerektiğini belirtti.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in mazereti neydi? Arda Turan'ı çileden çıkaran karar

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan başkan Elmas, "Kadroyla alakalı ne Torrent ne de Fatih Terim döneminde en ufak dahlim olmadı. Bir söz hakkım olsaydı Arda'nın, G.Saray taraftarına sahada veda etmesi çok daha iyi olurdu. Ben bugüne kadar hiçbir teknik direktörün işine karışmadım" ifadelerini kullandı.

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