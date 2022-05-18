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3 yıl oynarım

Sözleşmesi biten Hollandalı yıldız, “2-3 yıl daha oynayabileceğimi düşünüyorum. İstanbul’da mutluyum ve burada kalmak isterim’’ dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
3 yıl oynarım

Galatasaray ile sözleşmesinin sonuna gelen Ryan Babel, futbolu bırakmaya niyeti olmadığını söyledi. İstanbul'da ailesiyle birlikte çok mutlu olduğunu ifade eden Babel, ''Bana kalırsa G.Saray ile devam etmek isterim ama şu an bunu bilmiyoruz. Benimle bunu görüşecek olan yeni yönetim bile gelmedi. Ortada bilmediğim bir durum söz konusu ama ben İstanbul'u seviyorum, büyük bir kulüpte oynamayı seviyorum yine söylüyorum bana kalsa ben oynamak isterim'' diye konuştu. Yeni tekliflere de açık olduğunu kaydeden Babel, "2-3 yıl daha oynayabileceğimi düşünüyorum. İstanbul'da mutluyum ve burada kalmak isterim'' dedi.

TARAFTARDAN KORKTULAR
Ryan Babel, Galatasaraylı taraftarların futbolcuları ıslıklamasını 'kabul edilemez' diye nitelendirdi. Yıldız futbolcu şöyle konuştu: Bizim oyuncumuzun evimizde oynarken ıslıklanmasını kabul edilemez buluyorum. O senin oyuncun ve onu motive etmelisin. Bazı oyuncularımız korkuyordu ve deplasmanda daha rahat hissederek oynuyordu. Avrupa takımlarına karşı taraftarlar çok farklı şekilde destek oldular, bunu görünce diyoruz ki neden her maçta biz bunu göremiyoruz.

SEÇİM OLUMSUZ ETKİLEDİ
Galatasaray'ın idari anlamda istikrara ihtiyacı olduğunu ifade eden Babel, ''Kulüp açısından baktığımızda zamanlama olarak hem geçen sezon hem bu sezon seçimler çok kötü zamanlarda gerçekleşti. Herkesi etkileyen bir sürecin içerisindeyiz" dedi.

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