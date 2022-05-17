Haberler Galatasaray Zaferle kapattı

Zaferle kapattı

Sarı-kırmızılılar geriye düşse de Gomis (2) ve Kerem’in golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı ve 10. sıraya yükseldi. Birçok isim taraftara veda etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 06:50
Zaferle kapattı

Kötü bir sezon geçiren Galatasaray, Adana Demirspor'u mağlup ederek Süper Lig'de 2 hafta sonra galibiyetle tanıştı: 3-2. Bu sezon Nef Stadı'ndaki son maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 9. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle geriye düştü. Buna karşılık oyunu dengelemeyi başaran Cimbom, Bafetimbi Gomis (2) ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sonuca ulaşmayı başardı. 11'de bir şutu direkten dönen Balotelli 67'de frikikten Muslera'yı avlasa da bu gol Adana Demirspor'a puan getirmeye yetmedi. Galatasaray bu sonuçla ligin bitmesine bir hafta kala 10. sıraya çıktı.

KEREM 10 GOLE ULAŞTI

Galatasaray'da biri penaltıdan iki gol atan Gomis 9, Kerem ise bu sezonki 10. golünü kaydetti. Öte yandan başkan adaylarının devam etmeyi düşünmediği Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında hoca olarak Nef Stadyumu'na son kez çıktı. Taraftarların ismi anons edildiğinde yine ıslıkladığı İspanyol teknik adam dışında sözleşmeleri sona erecek Ryan Babel ve Feghouli ile kiralık oyuncular Halil Dervişoğlu, Pulgar ve Pena'nın yanı sıra futbola nokta koymaya hazırlanan Arda da Aslantepe'deye veda etti. Cimbom ligin son haftasında Antalyaspor'a konuk olacak.

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