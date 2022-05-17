Öztürk: Ekibime sormalıyım

Metin Öztürk, Dursun Özbek'in listesine gireceği iddialarıyla ilgili konuştu. Özbek'le yaptığı görüşmeyle ilgili, "Bana görüşmede başkanlığa aday olacağını söylemedi. Herhangi bir teklifte bulunmadı" dedi.
Metin Öztürk, Dursun Özbek'in listesine gireceği iddialarıyla ilgili konuştu. Özbek'le yaptığı görüşmeyle ilgili, "Bana görüşmede başkanlığa aday olacağını söylemedi. Herhangi bir teklifte bulunmadı" diyen Metin Öztürk, birleşme konusunda ise, "Çatı aday, birleşme gibi konuları önce kendi ekibime sormam gerekiyor. Ancak bizim önceliğimiz Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum olmalı" diye konuştu.