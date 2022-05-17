Haberler Galatasaray Özbek temaslara devam ediyor

Özbek temaslara devam ediyor

Galatasaray'da başkanlığa bir aday daha çıktı. İddiaya göre eski başkanlardan Dursun Özbek, yeniden Galatasaray başkanlığı için harekete geçti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 06:50
Özbek temaslara devam ediyor

Galatasaray'da başkanlığa bir aday daha çıktı. İddiaya göre eski başkanlardan Dursun Özbek, yeniden Galatasaray başkanlığı için harekete geçti. Başkan Burak Elmas ile adaylar Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'yla bir araya gelen Özbek'in güçlü bir liste oluşturmak için kolları sıvadığı ifade edildi. Tek liste olması halinde Özbek'in adaylığını açıklayacağı belirtiliyor.

TERİM'İ GETİRECEK
Dursun Özbek başkan adaylığı için kolları sıvarken Fatih Terim'in de yeniden takımın başına geçme ihtimali doğdu. Adayları birleştirmek ve güçlü bir yönetim kurulu oluşturmak isteyen Özbek'in takımı ayağa kaldırması için teknik direktörlük koltuğunu Terim'e vereceği ifade ediliyor. Özbek, 22 Aralık 2017 yılında Terim'le 1.5 yıllık sözleşme imzalamış ve tecrübeli hoca, "Nerede kalmıştık" diyerek göreve başlamıştı.

YÖNETİM KURULU ŞEKİLLENİYOR
Aktif olarak seçim çalışmalarına başlayan Dursun Özbek'in yönetim kurulu da şekillenmeye başladı. Özbek'in Nef Stadı'na ismini veren ve basketbol şubesini ayağa kaldıran Erden Timur'u saflarına kattığı belirtiliyor. Ayrıca Elmas yönetiminden istifa eden Rezan Epözdemir ile GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu da listesinde yer almayı kabul etti. Ayrıca Cemal Özgörkey, Ahmet Yüce Ocaklı, Ali Yüce ve Tarık Taşar da yönetimde yer alacak.

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