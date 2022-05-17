Galatasaray'da Sofiane Feghouli veda mesajı yayımladı!

Galatasaray ile sözleşmesinin sonuna gelen Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Cezayirli futbolcu, paylaşımında, "Göstermiş olduğunuz misafirperverlik, saygı ve kendimi İstanbul'da, Galatasaray'da evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına, bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu. Soso" ifadelerini yazdı.

Tecrübeli futbolcu, 3-2 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından çocuklarıyla birlikte sahaya girip, tribünleri selamlamıştı.

Feghouli, Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Toplamda 161 maçta görev alan yıldız orta saha, 33 gol atıp 31 de asist katkısı yaptı.