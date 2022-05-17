GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Torrent'in gazabına takılan Morutan yine kulübede yok, Cicaldau yine ilk 11'de yok, Fransız kulüplerince yakın takibe alınan Mohamed kulübede ama Burak Elmas'ın futbol bilgisine çok inandığı Torrent 36'lık Babel'i, tank gibi ağırlaşmış Gomis'i ilk 11'de tercih ediyor. Yeni yönetim, kolları sıvarken iyi bir golcü, sağ bek, iki orta saha ve bir de futbol aklı güçlü bir 10 numarayı transfer etmeli.

ERMAN TOROĞLU - SON BİR GAYRETLE Sezon sonu gelmesine rağmen yine bazı maçlarda seyirci sayısı dikkat çekiyor. Takımlar ve futbolcularda bıkkınlık var. Son bir gayretle oynuyorlar.