GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Torrent'in gazabına takılan Morutan yine kulübede yok, Cicaldau yine ilk 11'de yok, Fransız kulüplerince yakın takibe alınan Mohamed kulübede ama Burak Elmas'ın futbol bilgisine çok inandığı Torrent 36'lık Babel'i, tank gibi ağırlaşmış Gomis'i ilk 11'de tercih ediyor. Yeni yönetim, kolları sıvarken iyi bir golcü, sağ bek, iki orta saha ve bir de futbol aklı güçlü bir 10 numarayı transfer etmeli.
ERMAN TOROĞLU - SON BİR GAYRETLE
Sezon sonu gelmesine rağmen yine bazı maçlarda seyirci sayısı dikkat çekiyor. Takımlar ve futbolcularda bıkkınlık var. Son bir gayretle oynuyorlar.
Adana Demirspor sezon ortasındaki gibi değil. Arada bir parladılar. Çalışmayı bırakmışlar belli ki. Belhanda'da bir şeytan tüyü var. Galatasaray'da oynarken de burada da aynıydı. Çıkana kadar 10 kişi çıktığında 11 kişi oldular. Montella, eski takımı diye kıyak yaptı herhalde. Gomis tek vuruşta iyi fakat deparda ve mücadelede yok. Türkiye'de bu tip oyuncular maalesef iş yapıyor. 9 golü oldu 5'i penaltıdan.