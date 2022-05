GALATASARAY HABERLERİ - Ryan Babel'den sözleşme açıklaması! "Galatasaray..."

"FATİH TERİM'İ ÇOK SEVERDİM"

Fatih Terim'in gidişiyle ilgili olarak ise Babel, "Torrent ile çok daha fazla süre aldım ve neredeyse her maçta oynayabilme şansı yakaladım ama Fatih Terim'i çok severdim, fakat bu bir kulüp politikası sonuçta. Biz Galatasaray'ın oyuncusu olarak hocaların ne kadar baskı altında olduklarını biliyoruz, her zaman istedikleri şeyleri yapamıyorlar. Bizler de oyuncular olarak medyadan, taraftarlardan ya da kulüp içerisinden duyuyoruz, nelerle uğraştıklarını biliyoruz. Dolayısıyla ben de her zaman profesyonel olmaya çalışıyorum ve sürekli kendimi adayarak çalışıyorum ve son maçıma kadar bu böyle olacak" dedi.