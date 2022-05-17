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GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de bu karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 08:09
GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

BÜLENT TİMURLENK - NEHRİN KENARINDA...

Galatasaray yine başkanı Burak Elmas'ın iki basın toplantısı arasında bir maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Elmas sürekli anlatıyor, aday olmayacağının flaş haber olacağını sanıyor ama sarı-kırmızılı camiada artık bu bıkkınlık veren öz eleştiriden yoksun basın toplantıları sayesinde oyunun kendisi unutuluyor...

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Adana Demirspor Süper Lig'in yeni takımıydı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Bu sezon Galatasaray'dan daha iyi bir forvet hattı ve orta saha üçlüsünü bir araya getirdiler.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Yunus Akgün, Adana'daki maçın kahramanıydı, dün de attığı golden sonra "sevinmiyorum" jestini Kerem'in 'gol sevincine' bağlamak lazım.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Sezonu genç Kerem'in üzerine yıkan Galatasaray, dün onun attığı golden sonra klasik gol sevincini yaşayamayacak kadar yorgun ve tatsız olduğunu görmüştür.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Yunus ve Kerem bu can kırıklıklarının ardından gelecek sezon birlikte forma giyecekler...

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Barselona'ya kameralar kendisine yönelsin diye Arda Turan'ı götürmeyen, sonra da "Çok çalışıyor" diye anlamsız dakikalarda ona süre veren Domenec Torrent, dün Arda'yı tribünlere veda maçında kadroya bile almadı...

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Sebebi Arda'nın Fatih Terim ile olan fotoğrafıdır...

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Torrent kazandığı her kuruşu Burak Elmas'a borçlu.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Sayesinde gelecek sezonun da parasını alıp Girona'da harcayacak...

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Burak Elmas ise Fatih Terim'in genel kurulda kendisinin ibra edilmemesi için çalıştığını iddia ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Elmas, defalarca Fatih Terim'i konuşmaya davet eden iddialarda bulunuyor...

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Bir Kızılderili atasözü diyor ki: "Nehrin kenarında sabırla susup oturup beklersen, düşmanlarının nehirden cesetlerinin geçişini izlersin..."

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Fatih Terim susuyorsa, işte tam da bu yüzden...

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