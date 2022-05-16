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Gol sevincini neden yapmadı? Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu maç sonu açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekibin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, attığı golün ardından klasikleşen gol sevincini neden yapmadığını da açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 22:22 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 22:41
Gol sevincini neden yapmadı? Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu maç sonu açıkladı!

Galatasaray Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Kerem Aktürkoğlu konuştu..

"Bu sezonun ardından pek bir anlam ifade etmedi ancak bu galibiyete mental olarak ihtiyacımız vardı. Gol sevincimi yapmadım çünkü çok yorgundum. Gerek duymadım.

Bugün istediklerimi çok fazla yapamadığım için kendime kızdım da diyebilirim. Kendimi çok zorlayan, kendinden çok beklentisi olan bir insanım. İnşallah sakatlanmadan sezonu bitiririz. Seneye bakalım, hayırlısı." ifadelerini kullandı.

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