Galatasaray Adana Demispor maçı öncesi Domenec Torrent'ten flaş sözler! "Suçlu hocalar oluyor"

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

Torrent'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu senenin son maçı. Hiç bilemiyorum ne olacağını. Biz çalışıyoruz, hazırlıklarımızı yapıyoruz ama futbolda böyle bir şey var. Neler olacağını bilemiyorsun. Halil ve Gomis'i birlikte oynatıyoruz, kaliteli iyi oyuncular. Bakalım ne olacak göreceğiz.

Hiçbir maçı hocalar kazanmıyor. Oyuncular iyi günlerindeyse kazanıyorsun, formsuzlar ise kazanamıyorsun ama sonuç kötü olunca suçlu teknik direktör oluyor.