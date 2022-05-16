Galatasaray Adana Demirspor maçı sonrası Domenec Torrent'ten galibiyet sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Torrent'in açıklamaları şu şekilde:

Oynamak istediğimiz şekilde oynamayı başardık. Ama rakip ilk geldiği pozisyonda gol attı. Biz ise birçok fırsat yakaladık ilk yarıda. Dolayısıyla bazen istediğiniz gibi oluyor, bazen olmuyor. Ceza sahasından ceza sahasına nasıl oynanacağını hoca planlar. Bizim de planımız onun üzerineydi. İlk yarıda birçok fırsat yakaladık ama onlar bir seferde gol attılar. Devre arasına 1-1 ile girdik.

Galatasaray'da bu sene çektiğimiz en büyük sorun buydu. Çok fazla fırsat yakalasak bile çok fazla gol atamıyorduk. Bunu geliştirmemiz gerekiyor.