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Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 11'ler | Süper Lig

Süper Lig'in 37. haftasında, Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak ve karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. 36. randevudan galibiyetle ayrılacak takımın hangisi olacağı futbolseverler tarafından merak edilirken; Galatasaray - Adana Demirspor maçının saati, yayınlanacağı kanal ve 11'leri haber detaylarında...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 18:49 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 19:53
Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 11'ler | Süper Lig

Galatasaray - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Adana Demirspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Babel, Halil, Kerem, Gomis

Adana Demirspor: Muric, Samet, Semih, Alper, Deli, Gökhan, Belhanda, Bjarnason, Vargas, Yunus, Balotelli

GALATASARAY İLE ADANA DEMİRSPOR 36. KEZ KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'de Galatasaray ile Adana Demirspor, bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 18 galibiyet alırken; Adana Demirspor da 9 kez rakibini mağlup etti. 8 maç ise beraberlikle bitti. Galatasaray'ın attığı 56 gole, Adana Demirspor 29 golle karşılık verdi.

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