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Galatasaray - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 37. haftasında, Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetiyor. Galatasaray rakibini devirerek taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor. Galatasaray Adana Demirspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 19:53 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 20:00
Galatasaray - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Maçla ilgili detaylar fotomac.com.tr'de...

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Babel, Halil, Kerem, Gomis

Adana Demirspor: Muric, Samet, Semih, Alper, Deli, Gökhan, Belhanda, Bjarnason, Vargas, Yunus, Balotelli

36. RANDEVU

Süper Lig'de Galatasaray ile Adana Demirspor, bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 18 galibiyet alırken; Adana Demirspor da 9 kez rakibini mağlup etti. 8 maç ise beraberlikle bitti. Galatasaray'ın attığı 56 gole, Adana Demirspor 29 golle karşılık verdi.

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