Galatasaray - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Maçla ilgili detaylar fotomac.com.tr'de...

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Babel, Halil, Kerem, Gomis

Adana Demirspor: Muric, Samet, Semih, Alper, Deli, Gökhan, Belhanda, Bjarnason, Vargas, Yunus, Balotelli

36. RANDEVU

Süper Lig'de Galatasaray ile Adana Demirspor, bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 18 galibiyet alırken; Adana Demirspor da 9 kez rakibini mağlup etti. 8 maç ise beraberlikle bitti. Galatasaray'ın attığı 56 gole, Adana Demirspor 29 golle karşılık verdi.