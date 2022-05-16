Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim sözleri!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Son kez basının karşısına çıktığını açıklayan Başkan Elmas, Fatih Terim ile ilgili gelen soruya flaş bir yanıt verdi.

İşte Elmas'ın o sözleri;

Fatih Hoca konusunda doğru kararı, doğru zamanda verdiğimi düşünüyorum. Her ne kadar Fatih Hoca, ibrasızlık konusunda çalıştığını söylese de ben kendisini de koruma adına bu kararı almıştım.

Fatih Terim döneminde Galatasaray ve Florya olarak iki ayrı kulübe bölünmüştük. Ayrılığın sebebi bu.