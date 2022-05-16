Haberler Galatasaray Bafetimbi Gomis Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrası konuştu! "Bu sezon için özür diliyoruz"

Bafetimbi Gomis Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrası konuştu! "Bu sezon için özür diliyoruz"

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Nef Stadyumu'nda 3-2 kazandıkları Adana Demirspor maçında 2 gol atarak galibiyetin mimarlarından olan Bafetimbi Gomis, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli golcü, "Bu sezon için özür diliyoruz. Bu sezondan gerekli dersleri çıkarmamız gerekiyor" dedi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 23:33 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 23:34
Bafetimbi Gomis Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrası konuştu! "Bu sezon için özür diliyoruz"

Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da 2 gol tan Gomis, maçın ardından konuştu. Bu sezon için taraftarlardan özür dileyerek sözlerine başlayan Gomis, "Bu sezon için taraftarlardan özür diliyorum. Çünkü Galatasaray'da oynadığınız zaman, en büyük kulüpte form giyiyorsunuzdur ve her maçta en iyinizi verip en iyi sırada olmalısınız. Haftaya Antalya'yı yensek bile bu Galatasaray için yeterli olmayacak. Bu alınan sonuçlar, bir sonraki sezonda daha iyi olmamız ve taraftarları gururlandırmak için önemli" ifadelerini kullandı.

"BEN SADECE SAHAYA ODAKLANIRIM"

Galatasaray'da yönetimsel durumla ilgili soruyu da cevaplayan Gomis, "Ben oyuncuyum ve sadece sahaya odaklanırım. Galatasaray büyük bir kulüp. Ben en Galatasaray için en iyiyi diliyorum. Her oyuncu için Galatasaray çok önemlidir. Birçok insan Galatasaray için neyin daha iyi olacağını düşünerek hareket ediyor. Her geçen gün daha da iyi olacaktır" şeklinde konuştu. Gomis, son olarak önümüzdeki sezon için "Galatasaray önümüzdeki sezon her zaman kazansın. Ben de Galatasaray'da forma giymeyi hak eden bir oyuncu olayım" diyerek sözlerini tamamladı.

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