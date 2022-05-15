Galatasaray'dan Adana Demirspor'a büyük farklı! O istatistik...

Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 35 müsabakada Galatasaray 18, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 56 gole karşılık Adana Demirspor 29 gol bulabildi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

Ligde İstanbul'da yapılan 17 karşılaşmada Galatasaray 13, Adana Demirspor ise 2 galibiyet alabildi. Müsabakalardan 2'si de beraberlikle sonuçlandı.

İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 41, mavi-lacivertliler ise 13 kez fileleri havalandırdı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı.

Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lik skorla aldı.