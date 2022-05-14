Lyon masada

Sezonun flaş ismi Kerem Aktürkoğlu için Fransız basını yeni bir iddia ortaya attı. BUT'un haberine göre; Lyon, genç yıldızı transfer etmek için görüşmelere başladı. İngiltere ve İspanya'dan da ilgi duyulan 23 yaşındaki oyuncu için şartlar zorlanacak. Lyon scout ekibinin canlı olarak izlediği Kerem için ilk görüşmede 7 milyon euro teklif edildi. Galatasaray'ın ise 15 milyon euro'dan aşağı düşmeyi düşünmediği Kerem transferinde önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturulacak. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncu, 48 maçta 12 gol ve 9 asistle dikkatleri üzerine çekti.