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Lyon masada

Fransız ekibi, Kerem için müzakelerin başladığını duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Lyon masada
Sezonun flaş ismi Kerem Aktürkoğlu için Fransız basını yeni bir iddia ortaya attı. BUT'un haberine göre; Lyon, genç yıldızı transfer etmek için görüşmelere başladı. İngiltere ve İspanya'dan da ilgi duyulan 23 yaşındaki oyuncu için şartlar zorlanacak. Lyon scout ekibinin canlı olarak izlediği Kerem için ilk görüşmede 7 milyon euro teklif edildi. Galatasaray'ın ise 15 milyon euro'dan aşağı düşmeyi düşünmediği Kerem transferinde önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturulacak. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncu, 48 maçta 12 gol ve 9 asistle dikkatleri üzerine çekti.
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