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Galatasaray'ı şoke eden detay! 2 maçı kazanamazsa...

Son dakika spor haberi: Sezona büyük umutlarla başlayan Galatasaray, Süper Lig'de umduğunu bulamadı. Alınan kötü sonuçlarla üst sıralardan kopan sarı-kırmızılılar, 13. sırada bulunuyor. Tarihin en kötü performansını sergileyen sarı-kırmızılılar, ligde kalan 2 maçı da kazanamazsa son 40 yılın en kötü istatistiğine imza atabilir.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Galatasaray'ı şoke eden detay! 2 maçı kazanamazsa...

Süper Lig'de son 40 yılın en kötü dönemini geçiren Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırladıktan sonra deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıp sezonu tamamlayacak.

Galatasaray'ı şoke eden detay! 2 maçı kazanamazsa...

Bitime 2 hafta kala 48 puanla 13. sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, 6 puan alınması halinde en iyi ihtimalle 9. sıraya çıkacak ancak puan kaybetmeye devam ederse 16. sıraya kadar inebilir.

Galatasaray'ı şoke eden detay! 2 maçı kazanamazsa...

Galatasaray en son 1981-82 sezonunda şampiyonluk potasına değil düşme hattına daha yakındı.

Galatasaray'ı şoke eden detay! 2 maçı kazanamazsa...

Sarı-kırmızılılar, o dönem 17 takımla oynanan ligi 11. sırada tamamlamıştı.

Galatasaray'ı şoke eden detay! 2 maçı kazanamazsa...

Sabah'ın haberine göre; Aslan'ın, kalan iki karşılaşmada Adana Demirspor ve Antalyaspor'u devirememesi halinde ilk 10 dışında kalması söz konusu.

Galatasaray'ı şoke eden detay! 2 maçı kazanamazsa...

Bu haftaya kadar kalesinde gördüğü 50 golle en fazla gol yediği sezonu yaşayan Cimbom'un averajı da -3...

Galatasaray'ı şoke eden detay! 2 maçı kazanamazsa...

LUYINDAMA KORKUSU

Burak Elmas'ın sportif danışmanı olan Luis Campos, aylık 100 bin Euro kazandığı Galatasaray'daki görevini bıraktı.

Galatasaray'ı şoke eden detay! 2 maçı kazanamazsa...

Campos'un ayrılığı, Christian Luyindama'nın satışını olumsuz etkileyebilir. İşte detaylar...

Galatasaray'ı şoke eden detay! 2 maçı kazanamazsa...

Luis Campos ara transfer döneminde Luyindama'nın, Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'a kiralanmasını sağladı ve sözleşmeye 3 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurdu.

Galatasaray'ı şoke eden detay! 2 maçı kazanamazsa...

Ancak Portekizli futbol adamının yakın dostu olan teknik direktör Jose Gomes, Taawon'dan kovuldu.

Galatasaray'ı şoke eden detay! 2 maçı kazanamazsa...

Campos da G.Saray'ı bıraktı ve Luyindama'nın durumu belirsiz.

Galatasaray'ı şoke eden detay! 2 maçı kazanamazsa...

Kongolu stoperin zorunlu olmayan opsiyonu kullanılmayabilir.

Galatasaray'ı şoke eden detay! 2 maçı kazanamazsa...

LYON 7 ÖNERDİ ASLAN 15 İSTEDİ

Fransız basınına göre Lyon ile G.Saray arasında Kerem Aktürkoğlu görüşmeleri başladı.

Galatasaray'ı şoke eden detay! 2 maçı kazanamazsa...

Fransız ekibi tüm maçlarını mercek altına aldığı oyuncu için 7 milyon Euro ile kapıyı çalarken bu teklif yönetimi kızdırdı.

Galatasaray'ı şoke eden detay! 2 maçı kazanamazsa...

Sarı-kırmızılılar yanıtında 15 milyon Euro aşağısına inmeyeceklerini vurgularken, Lyon da frene bastı.

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