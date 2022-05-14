Galatasaray'ı şoke eden detay! 2 maçı kazanamazsa...

Süper Lig'de son 40 yılın en kötü dönemini geçiren Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırladıktan sonra deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıp sezonu tamamlayacak.
Süper Lig'de son 40 yılın en kötü dönemini geçiren Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırladıktan sonra deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıp sezonu tamamlayacak.
Bitime 2 hafta kala 48 puanla 13. sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, 6 puan alınması halinde en iyi ihtimalle 9. sıraya çıkacak ancak puan kaybetmeye devam ederse 16. sıraya kadar inebilir.
Galatasaray en son 1981-82 sezonunda şampiyonluk potasına değil düşme hattına daha yakındı.
Sarı-kırmızılılar, o dönem 17 takımla oynanan ligi 11. sırada tamamlamıştı.
Sabah'ın haberine göre; Aslan'ın, kalan iki karşılaşmada Adana Demirspor ve Antalyaspor'u devirememesi halinde ilk 10 dışında kalması söz konusu.
Bu haftaya kadar kalesinde gördüğü 50 golle en fazla gol yediği sezonu yaşayan Cimbom'un averajı da -3...
LUYINDAMA KORKUSU
Burak Elmas'ın sportif danışmanı olan Luis Campos, aylık 100 bin Euro kazandığı Galatasaray'daki görevini bıraktı.
Campos'un ayrılığı, Christian Luyindama'nın satışını olumsuz etkileyebilir. İşte detaylar...
Luis Campos ara transfer döneminde Luyindama'nın, Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'a kiralanmasını sağladı ve sözleşmeye 3 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurdu.
Ancak Portekizli futbol adamının yakın dostu olan teknik direktör Jose Gomes, Taawon'dan kovuldu.
Campos da G.Saray'ı bıraktı ve Luyindama'nın durumu belirsiz.
Kongolu stoperin zorunlu olmayan opsiyonu kullanılmayabilir.
LYON 7 ÖNERDİ ASLAN 15 İSTEDİ
Fransız basınına göre Lyon ile G.Saray arasında Kerem Aktürkoğlu görüşmeleri başladı.
Fransız ekibi tüm maçlarını mercek altına aldığı oyuncu için 7 milyon Euro ile kapıyı çalarken bu teklif yönetimi kızdırdı.
Sarı-kırmızılılar yanıtında 15 milyon Euro aşağısına inmeyeceklerini vurgularken, Lyon da frene bastı.
İngiliz ve İspanyol ekiplerinin de takibinde olan oyuncu için Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'ın talimatına göre yetkililer yeniden Galatasaray ile temasa geçecek.