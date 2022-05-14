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GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

Galatasaray'ın sezon başında Zamalek'ten transfer ettiği ve dönem dönem gösterdiği performansla takımına önemli katkılar sağlayan Mostafa Mohamed, Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundu. Gelecek planlamasından takım arkadaşlarına, teknik direktör Domenec Torrent'ten transfer söylentilerine kadar birçok konuda açıklama yapan Mısırlı futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili de dikkat çeken gerçeği açıkladı. İşte özel röportajın detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed imza süreci, olmayan Bordeaux transferi ve birçok konuda içini FOTOMAÇ'a döktü. Savaş Çorlu'ya konuşan Mohamed, Fatih Terim için özel ifadeler kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

Terim'in transferinde etkili olduğunu ifade eden Mısırlı yıldız, "Fatih Terim benim için gerçek bir efsane ve imparator. Ondan çok şey öğrendim, aramız da çok iyiydi. Ayrılmasına çok üzüldüm. Onunla uzun yıllar devam etmek isterdim. Kısmet olmadı" sözlerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

KULÜBEYİ SEVMİYORUM

Sezon başında son günde gerçekleşmeyen Bordeaux transferini değerlendiren Mohamed, sorunun iki kulüp arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını söyledi. Bunun için üzüldüğünü belirten Mısırlı oyuncu, "Ayrılmayı şans bulamadığım için istemiştim. Her zaman oymak istiyorum. Yedekte kalmayı sevmiyorum. Başka yer ve yeni bir başlangıç için tercih ettim ancak kısmet olmadı. Sorun benden değil kulüpler arası sıkıntıdan kaynaklandı. Üzüldüm ama dönünce unuttum" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

TRABZON ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİ

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. İçerde ve dışarda kaybetmedi. İyi futbol oynadılar. Şampiyonluğu çok net hak ettiklerini söyleyebilirim. Onları kutluyorum. Bizim maçlarımızda da gerçekten iyi oynadılar.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

KAÇAN ŞAMPİYONLUĞU UNUTMUYORUM

Öyle bir sezon geçirdik ki elimizden geleni yaptık diyemiyorum. Bize güvenenleri çok üzdük, çok üzüldük. İyi işler yapamadık. Geçen sene de çok üzüldük. Galatasaray taraftarına şampiyonluk yaşatmak isterdik. Geçen sezon Malatyaspor maçında averaj ile kaçırdığımız maçta attığım gollerle şampiyonluk gelmesini çok isterdim. Bir golle kaçan şampiyonluk nasıl üzmez. O kaçan şampiyonluğu unutmuyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

F.BAHÇE'YE ATTIĞIM GOLÜN ÖNEMİ BÜYÜK

Kadıköy'de Fenerbahçe derbisinde attığım golün önemini o an anlayamadım. Golü atana kadar önemini gerçekten hissetmedim. Ne kadar kıymetli gol olduğumu attıktan sonra anladım. Seyircisiz maçta hiç anlam verememiştim. Ama şimdi anlatırken bile o heyecanı adeta yeniden yaşıyor gibiyim.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

KEŞKE TÜM MAÇLARI EVİMİZDE OYNASAK

Taraftarımız her zaman her yerde yanımızda. Bizi hep desteklediler. Onları mutlu edemedik ve çok üzgünüz. Ben de Mısır'ın en büyük taraftarına sahip olan Zamalek takımından geldim. Ama burada Galatasaray sevgisi çok büyük. Keşke bütün maçlarımızı kendi stadımızda oynayabilsek. Çok güzel bir atmosfer var kendi evimizde seyircimiz ile. Bize her zaman destek oluyorlar. Onların varlığı bizi mutlu ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

'YA MUSTAFA'NIN TARİFİ YOK

Attığım gollerden sonra stat hoparlöründen Arapça ezgiler barındıran 'Ya Mustafa' şarkısının çalınması beni mutlu ediyor. İlk geldiğim dönemde Erzurumspor maçında çalınmış ve beni çok etkilemişti. Şimdi anlatırken de etkileniyorum. Attığınız golden sonra dilinizde çalan bir müzik sizi nasıl mutlu etmez. Bunun mutluluğunun tarifi yok. Çok özel bir duygu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

TORRENT'E ZAMAN LAZIM

Torrent çok iyi bir hoca, geleli kısa süre oldu. Bu gibi durumlarda yeni gelen teknik adamlara uzun vadede bakılmalı. Kendisini ispat etmesi için çalışıyor. Önce teknik adam sonra başkanlık süreci bizi etkilemedi. Profesyonel futbolcuyuz, işimizi yapmak zorundayız. Bunların bize etki etmediğini rahatlıkla söyleyebilirim.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

SALAH G.SARAY'I TAKİP EDİYOR

Salah ile oynamak benim için büyük şeref. Oynadığım maçları o da takip ediyor. Ara ara maçlarımız için yorum bile yapıyoruz. Onunla iyi arkadaşlığımız ve diyaloğumuz var. Sakin bir oyuncu ama ciddi bir kişilik. Bazen aramızda şakalar oluyor. Mesela takım otobüsündeyiz. Benim ve herkesin beğendiği şarkıyı Salah beğenmiyor ve şarkıyı hemen kapattırıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

EMRE BELÖZOĞLU ARADI

Galatasaray'a gelmeden önce Fenerbahçe'nin gündemindeydim. 8 ay önce kadar Fenerbahçe Sportif Direktörü Belözoğlu beni aramıştı. O zaman Zamalek beni bırakmak istemedi. Afrika Kupası da vardı. Gelişme de olmadı. Emre Belözoğlu ile Galatasaray'a geldikten sonra hiç görüşmedim.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

TEK MENAJERİM VAR

Transfer sürecinde menajer olayından sıkıntı yaşamadım. Menajer olayları için tartışmaya girmem. Ben bunların içinde yer almam. Benim bir menajerim var. Onla çalışıyorum. Süreç benim dışımda gelişti. Büyük bir ligde oynama hayalim tabii ki var ama şu an burada mutluyum. Galatasaray da çok büyük takım.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

İSTANBUL BENİ BOZMADI

Sosyal medyayı çok fazla takip etmem. Özel hayatım ile çıkan haberleri abartılı buluyorum. İstanbul beni bozmadı. Ben hep aynıyım. Ben rahatım ve kendimi biliyorum. Özel hayatıma dikkat ediyorum. Herhangi bir yerde bir resmim mi çıktı? Ailem de İstanbul da. Çok güzel zamanlar geçiriyoruz. Ayasofya, Sultanahmet, Eyüp Sultan'a gidiyorum. Ancak zaman buldukça Ayasofya'yı tercih ediyoruz.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

MORUTAN YALNIZ DEĞİL

"Morutan dil bilmiyor diye yalnız diye bir şey söyleyemem. Öyle birisi değil. Hem Morutan hem de Cicaldau ile iyi arkadaşız."

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

DEVAM ETMEK İSTİYORUM

En mutlu olduğum çok anım var ama Fenerbahçe maçında attığım gol anlamını kavrayamama rağmen en mutlu anlarımdan birisi. Taraftar mutluysa ben de mutluyum. Galatasaray'da çok mutluyum, bir yere gitmek gibi bir düşüncem yok. Galatasaray'a çok büyük bir kulüp olduğu için geldim.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

MISIR Milli Takımı'ndan burada arkadaşlarım var. En yakın olan ise Karim Hafez. Gelmeden önce onunla görüştüm. Bana çok yardımcı oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

Trezeguet'le de Başakşehir'e imza attıktan sonra sık sık görüşmeye başladık. AFRİKA Kupası'nda Senegal'e elenmek beni çok üzdü. İster istemez o yenilginin etkisinde kaldım. Buraya geldikten sonra takımın kötü gidişatı da eklenince motivasyonum düştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

Ailem benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Onlar olduğunda daha mutlu oluyorum. Zaten Türkiye'ye de geldiler. En büyük destekçim onlar. Maçları yakından takip ediyorlar.

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