GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk'ten flaş sözler! "Üçüncü bir adayın çıkması..."

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, 11 Haziran'da yapılacak seçimde Eşref Hamamcıoğlu dışında bir adayın çıkacağını düşünmediğini söyledi.
Hukuken herkesin aday olma hakkının olduğunu belirten Öztürk, "Hukuken aday olabilir ama Galatasaray Lisesi'nden çıkan, kültür yuvasından çıkan bir değerler silsilesinin kaya gibi durduğu bir yerde bu tip kapı arkası işler, şık karşılanmaz.
Sandıkta gereken dersi alır. Şu anda iki adayın dışında çıkacak herkes eminim ki yüzde yüz sandıkta gereken dersi alacaktır.