GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk'ten flaş sözler! "Üçüncü bir adayın çıkması..."

Galatasaray'ın artık yeni bir kaosa değil, birliğe beraberliğe ihtiyacı var. Kavgaya değil, barışa ihtiyacı var.





Artık taraftar da üye de tüm kamuoyu da Galatasaray'ın neleri yapacağını görmek istiyor" diye konuştu.



