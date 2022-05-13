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GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk'ten flaş sözler! "Üçüncü bir adayın çıkması..."

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, 11 Haziran'da gerçekleşecek seçimde üçüncü bir adayın çıkması durumunda o ismin Galatasaray içinde kendi kimliğini bitirmiş olacağını söyledi. Öztürk, "Ben iki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum. İki adayın dışında çıkacak aday, Galatasaray içinde kendi kimliğini bitirmiş olur. Şov yapmış olur." dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk'ten flaş sözler! "Üçüncü bir adayın çıkması..."

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, 11 Haziran'da yapılacak seçimde Eşref Hamamcıoğlu dışında bir adayın çıkacağını düşünmediğini söyledi.

GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk'ten flaş sözler! "Üçüncü bir adayın çıkması..."

Hukuken herkesin aday olma hakkının olduğunu belirten Öztürk, "Hukuken aday olabilir ama Galatasaray Lisesi'nden çıkan, kültür yuvasından çıkan bir değerler silsilesinin kaya gibi durduğu bir yerde bu tip kapı arkası işler, şık karşılanmaz.

GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk'ten flaş sözler! "Üçüncü bir adayın çıkması..."

Sandıkta gereken dersi alır. Şu anda iki adayın dışında çıkacak herkes eminim ki yüzde yüz sandıkta gereken dersi alacaktır.

GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk'ten flaş sözler! "Üçüncü bir adayın çıkması..."

Galatasaray'ın artık yeni bir kaosa değil, birliğe beraberliğe ihtiyacı var. Kavgaya değil, barışa ihtiyacı var.

GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk'ten flaş sözler! "Üçüncü bir adayın çıkması..."

Artık taraftar da üye de tüm kamuoyu da Galatasaray'ın neleri yapacağını görmek istiyor" diye konuştu.

GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk'ten flaş sözler! "Üçüncü bir adayın çıkması..."

YOK OLMAYA MAHKUMDUR
Adaylık başvurusu yaptıktan sonra açıklamalarda bulunan Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü: Galatasaray'ın gelecekte elde edeceği başarılar bizim için önemli. Biz şahsen yönetmeye geliyoruz, projelerimizle, ekibimizle. Yoksa Galatasaray'ın başkanı var. Dün de vardı. Yarın da olacak.

GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk'ten flaş sözler! "Üçüncü bir adayın çıkması..."

Başkanın adından çok bence 117 yıllık felsefenin daha ileriye taşınması önemli.

GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk'ten flaş sözler! "Üçüncü bir adayın çıkması..."

Ben iki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum. İki adayın dışında çıkacak aday Galatasaray içinde kendi kimliğini bitirmiş olur.

GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk'ten flaş sözler! "Üçüncü bir adayın çıkması..."

Sadece şov yapmış olur, 3-5 gün. Ondan sonra hangi yüzle bizlerin arasına oturur, yaptığı kaosun sonuçlarını tartmaz mı bilmiyorum.

GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk'ten flaş sözler! "Üçüncü bir adayın çıkması..."

Mutlaka tartacaktır ve üçüncü bir aday çıkmayacaktır. Çıkan adayı Galatasaray kendi tarihi içinde yok edecektir.

GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk'ten flaş sözler! "Üçüncü bir adayın çıkması..."

FUTBOLDA KÖTÜYÜZ
Voleybol ve basketbolda iyi giden bir düzen olduğunu kaydeden başkan adayı Öztürk, "Orada ekiplerin, yöneticilerin devam etmesini istiyoruz.

GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk'ten flaş sözler! "Üçüncü bir adayın çıkması..."

Futbolda mutlaka yeni bir yapılanma olacak. Çünkü şu anki sonuçlar zaten kötü yönetildiğini gösteriyor. Kötü yönetilenin devamı olmaz" şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk'ten flaş sözler! "Üçüncü bir adayın çıkması..."

İKİNCİ KEZ BAŞVURDU
Daha önce 30 Nisan'da yapılacak seçim için adaylığını açıklayan Metin Öztürk, seçim tarihinin yeniden belirlenmesiyle birlikte Divan Kurulu'na yeniden başvuru yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk'ten flaş sözler! "Üçüncü bir adayın çıkması..."

22 Mayıs'a kadar süresi olmasına karşın erkenden listelerini teslim eden Öztürk, Galatasaray'ın geleceğini şekillendirmek için şimdiden çalışmalara başladıklarını söyledi.

GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk'ten flaş sözler! "Üçüncü bir adayın çıkması..."

DEVELİOĞLU ADAY OLACAK MI?
Galatasaray Başkanlığı için ilk resmi başvuruyu Metin Öztürk yaptı. Eşref Hamamcıoğlu'nun da 22 Mayıs'a kadar listelerini Divan'a vermesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk'ten flaş sözler! "Üçüncü bir adayın çıkması..."

Bununla birlikte 30 Nisan'daki seçimi iptal ettiren Fırat Develioğlu da aday olacağını açıklamıştı.

GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk'ten flaş sözler! "Üçüncü bir adayın çıkması..."

Tepkilerin odağında yer alan Develioğlu'nun 100 imza bulup resmi başvuruyu yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

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