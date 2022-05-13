Galatasaray'da Nelsson'dan flaş Arda Güler cevabı!

- Fatih Terim ve Domenec Torrent ile çalışma fırsatı buldun. İki hoca için yorumun ne olacak?

"Fatih Terim sadece Galatasaray için değil futbol dünyası için herkesin saygı duyduğu bir karakter. Benim için büyük bir kişilik. Domenec için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Çok iyi bir insan. Saygı duyulması gereken biri.

Fikirlerini sahadaki oyuncu grubu olarak bizim anlamamız gerekiyor. Biraz zaman alacak. Ben Galatasaray'ın böyle bir hocaya sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünüyorum. Fatih Terim'de olduğu gibi."