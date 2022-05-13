Galatasaray'da kaleye sürpriz aday!

Galatasaray'ın gelecek sezon kale rotasyonunda Fernando Muslera ve Okan Kocuk'u kullanması bekleniyor. Ancak Fransız basısından dikkat çeken bir iddia geldi. Kiralık Pena'yı göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılı ekibin, Nice'in başarılı file bekçisi Walter Benitez'i kadroda düşündüğü iddia edildi. 2016'yılında Nice7e 3.5 milyon Euro karşılığında gelen Benitez bu sezon, çıktığı 35 maçın14' ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Buna karşılık 29 yaşındaki eldivenin Fransa'dan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.