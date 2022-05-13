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Galatasaray'da 3 yıldız için karar verildi!

Son dakika spor haberi: Galatasaray başkan Burak Elmas ve yönetimi, astronomik teklif gelmedikçe Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson konusunda adım atmayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Galatasaray'da 3 yıldız için karar verildi!

11 Haziran'daki seçimi bekleyen Başkan Burak Elmas ve yöneticiler, son yönetim kurulu toplantısında tüm şubelerde transfer yapmama kararı aldı. Bu toplantıda ayrıca olası oyuncu satışları da gündeme geldi. Kerem, Marcao ve Nelsson başta olmak üzere sarı-kırmızılı takımda birçok isim Avrupa'nın radarında... Elmas ve kurmayları, sarı- kırmızılı kulüp menfaatine astronomik bir teklif gelmedikçe oyuncu satışı da yapmayacak. 26 Mart'taki mali genel kurulda ibra edilmeyen yönetimin bütçe talebi de reddedilmişti.

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