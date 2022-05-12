Galatasaray’ın 17’lik starı Baran Demiroğlu

Galatasaray, Süper Lig'de kötü bir sezon geçirirken altyapı ışıl ışıl parlıyor. Özellikle en yakın rakibine 11 puan fark atan Ferda Cevizci yönetimindeki U17 Takımı aldığı başarılı sonuçlarla gelecek için umut vadediyor. 23 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik alan ve sadece 1 kez yenilen sarı-kırmızılı takımda Baran Demiroğlu da futbolu ve attığı gollerle dikkat çekiyor. 1.85 boyundaki genç golcü bu sezon attığı 18 golle U17 Ligi'nde gol krallığına koşuyor. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Baran, Domenec'ten işaret bekliyor.