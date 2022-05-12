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Galatasaray'da flaş gelişme! Luis Campos görevini resmen bıraktı

Galatasaray'da son dakika haberi... Galatasaray'da sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos görevini bıraktığını resmen açıkladı. Campos, "Detaylı planlamamız ve doğal olarak görevime devam etmek için gereken koşullar oluşmamıştır" dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 13:30
Galatasaray'da flaş gelişme! Luis Campos görevini resmen bıraktı

Galatasaray'da sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos, görevine devam etmek için gereken koşulların oluşmadığını ve sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamayacağını bildirdi.

Portekizli spor adamı, yaptığı açıklamada, gelecek sezon başlaması düşünülen yeni ve iddialı projenin oluşturulmasıyla ilgili Başkan Burak Elmas'ın teklifini büyük bir heves ve arzuyla kabul ettiğini ama kulüp içindeki istikrarsızlık ve belirsizliğin yoğun şekilde devam ettiğini kaydetti.

Gelecek sezon için yapılan detaylı planlamadaki adımları atabilecek koşulların oluşmadığını savunan 57 yaşındaki Campos, "Benim çalışma metodolojim çok açık ve nettir ama bu büyük kulüp için belirlediğimiz büyük hedeflere ulaşmak için yok sayamayacağım bazı kısıtlar oluştu. Bu nedenle detaylı planlamamız ve doğal olarak görevime devam etmek için gereken koşullar oluşmamıştır. Spor danışmanı olarak sözleşme imzalamayacağımı hem kulübümle hem spor kamuoyu ile paylaşmak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Başkan Elmas ve yönetimine, kendisine duydukları güven için teşekkür eden Campos, "Türk futbolunun dünyada seçkin bir yerde olmadığını bilerek ve hak ettiği yerde olabilmesi için bir şey yapamadan gitmek beni üzüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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