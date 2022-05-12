Haberler Galatasaray Galatasaray'da Fernando Muslera: Kadıköy'de eğlendik

Galatasaray'da Fernando Muslera: Kadıköy'de eğlendik

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera: En unutamadığım şampiyonluk, Kadıköy’deydi. F.Bahçe, kutlamada ışıkları kapattı ve bizim eğlenmemiz için harika bir ambiyans yarattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Galatasaray'da Fernando Muslera: Kadıköy'de eğlendik

Galatasaray'ın kalesinde harikalar yaratan ve son dönemde elde ettiği başarılarda önemli pay sahibi olan Fernando Muslera, bu sezon istenilen performansı ortaya koyamadıkları için üzgün olduğunu söyledi. GS TV'nin sorularını yanıtlayan tecrübeli file bekçisi, 11 yıl boyunca hiç bu sırada olmadık! Umarım en kısa zamanda bu durum çözülür ve önümüzdeki sezona hazır oluruz" dedi. Bu rağmen taraftarların desteğini kesmediğini belirterek, "Kötü durumdayken bile stadyuma geliyorlar. Bu taraftar her kulübün sahip olabileceği bir şey değil" diye konuştu.

TÜRKİYE BANA HER ŞEYİ VERDİ
Futbolu bırakmayı niyeti olmadığını da kaydeden Muslera, "Galatasaray ailesinde olmaktan çok mutluyum. Türkiye bana her şeyi verdi. 2 evladım burada doğdu. Burada olmaktan çok mutluyum. Daha futbolu bırakmam için acele etmeyin. Sadece 35 yaşındayım" ifadesini kullandı. Galatasaray forması altında Kadıköy'de ulaştıkları şampiyonluğu unutamadığını da ifade eden sarı-kırmızılı eldiven şöyle devam etti: En unutamadığım şampiyonluk, Kadıköy'dekiydi. Fenerbahçe, kutlamada ışıkları kapattı ve bizim eğlenmemiz için harika bir ambiyans yarattı.

FATİH TERİM'E ÖZEL TEŞEKKÜR
"Eski takım arkadaşlarımdan Sneijder ve Burak Yılmaz'ı geri getirmek isterdim" diyen Fernando Muslera Fatih Terim'e de özel olarak teşekkür etmeyi ihmal etmedi: Ayağım kırıldığında İmparator Fatih Terim hep yanımdaydı. Ona çok teşekkür ederim.

DİĞER
Takıntılı hayranı Ezgi Mola’nın başına bela oldu! 'Seni bekleyecek gücüm kalmadı'
Kısa süre önce evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin aşk yuvaları belli oldu! Aylık 50 bin TL'ye....
Wallace transferinde Beşiktaş'a dörtlü rakip!
Trabzonspor'da Nwakaeme müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'da İtalya seferi! 3 bomba transfer ve hoca...
Ryan Babel'de kritik tarih! O teklifi bekletiyor
💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi (11 Mayıs)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Okullarda devamsızlık hakkı kaç gün?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivas finalde Sivas finalde 06:43
Türkiye'nin dünü bugünü yarını Türkiye'nin dünü bugünü yarını 06:40
Otyakmaz'dan taraftara: İstanbul'a davet ediyoruz Otyakmaz'dan taraftara: İstanbul'a davet ediyoruz 01:37
Otyakmaz'dan taraftara: İstanbul'a davet ediyoruz Otyakmaz'dan taraftara: İstanbul'a davet ediyoruz 01:25
Sivasspor finalde! Sivasspor finalde! 01:08
Flaş transfer hamlesi! Eski öğrencisi Fenerbahçe'ye Flaş transfer hamlesi! Eski öğrencisi Fenerbahçe'ye 01:02
Daha Eski
Rodriguez'den transfer sözleri! Yeni adresi... Rodriguez'den transfer sözleri! Yeni adresi... 00:47
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz şoku! İşte son durumu Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz şoku! İşte son durumu 00:47
Ajax Hollanda şampiyonu oldu! Ajax Hollanda şampiyonu oldu! 00:48
Çalımbay: Finale kalmak çok güzel Çalımbay: Finale kalmak çok güzel 00:48
Mateos: Son dakika golüyle kaybettik! Mateos: Son dakika golüyle kaybettik! 00:48
Bursaspor Avrupa ikincisi! Bursaspor Avrupa ikincisi! 00:48