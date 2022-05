Galatasaray'da Fernando Muslera: Kadıköy'de eğlendik

Galatasaray'ın kalesinde harikalar yaratan ve son dönemde elde ettiği başarılarda önemli pay sahibi olan Fernando Muslera, bu sezon istenilen performansı ortaya koyamadıkları için üzgün olduğunu söyledi. GS TV'nin sorularını yanıtlayan tecrübeli file bekçisi, 11 yıl boyunca hiç bu sırada olmadık! Umarım en kısa zamanda bu durum çözülür ve önümüzdeki sezona hazır oluruz" dedi. Bu rağmen taraftarların desteğini kesmediğini belirterek, "Kötü durumdayken bile stadyuma geliyorlar. Bu taraftar her kulübün sahip olabileceği bir şey değil" diye konuştu.



TÜRKİYE BANA HER ŞEYİ VERDİ

Futbolu bırakmayı niyeti olmadığını da kaydeden Muslera, "Galatasaray ailesinde olmaktan çok mutluyum. Türkiye bana her şeyi verdi. 2 evladım burada doğdu. Burada olmaktan çok mutluyum. Daha futbolu bırakmam için acele etmeyin. Sadece 35 yaşındayım" ifadesini kullandı. Galatasaray forması altında Kadıköy'de ulaştıkları şampiyonluğu unutamadığını da ifade eden sarı-kırmızılı eldiven şöyle devam etti: En unutamadığım şampiyonluk, Kadıköy'dekiydi. Fenerbahçe, kutlamada ışıkları kapattı ve bizim eğlenmemiz için harika bir ambiyans yarattı.



FATİH TERİM'E ÖZEL TEŞEKKÜR

"Eski takım arkadaşlarımdan Sneijder ve Burak Yılmaz'ı geri getirmek isterdim" diyen Fernando Muslera Fatih Terim'e de özel olarak teşekkür etmeyi ihmal etmedi: Ayağım kırıldığında İmparator Fatih Terim hep yanımdaydı. Ona çok teşekkür ederim.