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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da İtalya seferi!

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren ve 48 puanla 13. sırada yer alan Galatasaray'da seçim hazırlığı devam ederken, diğer yandan gözler yeni sezon için yapılacak olan transferlere çevrildi. Kadrosunun daha da güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği de yaşanıyor. İşte Cimbom'un İtalya seferi ve gündemde olan isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da İtalya seferi!

Galatasaray camiası, 11 Haziran'daki seçimi beklerken transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da İtalya seferi!

Sezon başında yapılan transferlerden istenen verimi alamayan Galatasaray, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak için harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da İtalya seferi!

Sportif direktör Pasquale Sensibile'nin önceki gece apar topar İtalya'ya gittiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da İtalya seferi!

Bu oyuncuların başka kulüplerle de görüştüğü ancak Galatasaray yönetiminin zaman kaybetmeden işi bitirmek istediği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da İtalya seferi!

Bu oyuncuların bonservis bedelleri olmadığı için Sarı-Kırmızılı kulüp belli bir miktan imza parası ödemeyi göze aldığı da gelen haberler arasında.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da İtalya seferi!

BERNARDESCHI İÇİN LAZIO DEVREDE

Haziran ayında bonservisini eline alacak olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile bir başka İtalyan ekibi Lazio'nun da ilgilendiğini dile getiren Schira, yıldız futbolcu için teklif edilen yıllık 1.6 milyon Euro'nun, şu an kazandığından daha düşük olduğunu belirtti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da İtalya seferi!

Haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın da tecrübeli futbolcu için bilgi istediği ve maliyet araştırmasına başlandığı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da İtalya seferi!

Bernardeschi bu sezon 32 maça çıkarken, 2 kez rakip fileleri sarsıp, 6 da gol pası verdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da İtalya seferi!

LAZIO İLE ANLAŞTI İDDİASI

Sezon sonunda Inter'le sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı Matias Vecino Lazio ile büyük oranda anlaştığı öne sürülüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da İtalya seferi!

İtalyan basınında yer alan habere göre, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Vecino ile bizzat görüştüğünü ve imzaların yakın olduğu kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da İtalya seferi!

PATRIC BARÇA ÇIKIŞLI

Alınan bilgilere göre Galatasaray, Lazio formasını giyen Patric Gil'le çok yakından ilgileniyor. İtalyan kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol stoperin teknik direktör Domenec Torrent tarafından önerildiği ortaya çıktı. 2008-2015 yılları arasında Barcelona altyapısında forma giyen Patric Gil, Katalan kulübünde Torrent'le birlikte çalışma fırsatı bulmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da İtalya seferi!

İspanyol hocanın, yıldız futbolcuyla ilgili çok olumlu bir rapor sunduğu belirtiliyor. Çok sayıda kulübün transfer listesine yer alan Marcao ve Nelsson'un yeni sezonda takımdan ayrılabileciğini hesaba katan yönetimin Patric Gil'le bu nedenle ilgilendiği öğrenildi.

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