Wright için söz aldı

Cenk Ergün sürpriz bir hamle yaptı. Antalya'da parlayan Haji Wright'ın menajeri ile bir araya geldi. ABD'li golcüye parçalı formayı giydirmek istediklerini söyledi. Menajeri De Prete ise Ergün'e, Antalya'nın bonservisini almak için 30 Mayıs'a kadar zamanı olduğunu, eğer almazsa Galatasaray'a getirme sözü verdiği öğrenildi.
Cenk Ergün sürpriz bir hamle yaptı. Antalya'da parlayan Haji Wright'ın menajeri ile bir araya geldi. ABD'li golcüye parçalı formayı giydirmek istediklerini söyledi. Menajeri De Prete ise Ergün'e, Antalya'nın bonservisini almak için 30 Mayıs'a kadar zamanı olduğunu, eğer almazsa Galatasaray'a getirme sözü verdiği öğrenildi.