Takımdan ayrı çalıştılar

Galatasaray, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Marcao ve Omar, takımdan ayrı kendileri için özel hazırlanan program dahilinde saha çalışmalarına devam etti. Hazırlıklar bugün saat 11.00'de Florya'da sürecek.
Galatasaray, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Marcao ve Omar, takımdan ayrı kendileri için özel hazırlanan program dahilinde saha çalışmalarına devam etti. Hazırlıklar bugün saat 11.00'de Florya'da sürecek.