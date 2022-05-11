Galatasaraylı Fernando Muslera itiraf etti! "En kötü günüm..."

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, birçok konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da uzun yıllar oynayacağını düşündün mü?
"Kesinlikle hayır. Galatasaray'a ya da başka bir kulübe imza atarken oyuncu imza attığı günden bitiş tarihine olan kısımla ilgilenir. ASla bu kadar uzun kalacağımı tahmin etmezdim. Galatasaray'da ve Galatasaray ailesinden olmaktan çok gururlu ve mutluyum."
Galatasaray tarihinde Simovic, Taffarel, Mondragon ve senin gibi önemli kaleciler oldu?
"Bu durum beni gururlandırıyor. Çünkü Galatasaray tarihinde sadece kaleci olarak değil, saydığınız diğer isimleri izledim, hepsiyle tanıştım. Onlarla aynı yerde, aynı sıralamada yer almak beni gururlandırıyor."