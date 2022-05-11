Galatasaraylı Fernando Muslera itiraf etti! "En kötü günüm..."

Hayatındaki en zorlu olan anın hangisiydi? "Ayağımdan sakatlandığımda, kişisel olarak soruyorsan, 14 Ocak 2020 hayatımın en kötü anıydı ve akabinde aynı yıl içerisinde annemi kaybettim. Galiba bu süreç en çabuk unutmak isteyeceğim süreç. Galatasaray için soruyorsanız, elbetteki şüphesiz bu sezon. 11 yıl boyunca hiç bu sırada olmadık. Umarım en kısa zamanda bu durum çözülür ve önümüzdeki sezona hazır oluruz."

Sakatlıklardan sonra daha güçlü dönmeyi nasıl başardın? "Öncelikle doktor Yener İnce'ye ve benimle ilgilenen tüm ekibe teşekkür ederim. Fadıl Koşutan hocaya teşekkür ederim, her saniye destek oldu. En son ki sakatlığımdam sonra henüz tam yüzde yüze gelemedim. Ama her gün çok sıkı çalışıyorum."