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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şok yanıt! "Hediye edebiliriz"

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yıldız tartışması büyüyor. Sarı-lacivertli kulübün 1959 öncesi şampiyonlukların geçerli sayılmasıyla ilgili talebine yönetici Kırmızı'dan yanıt geldi. Kırmızı, "Bu yolla mutlu olacaklarsa Galatasaray olarak biz de kendilerine bir yıldız hediye edebiliriz" diye konuştu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şok yanıt! "Hediye edebiliriz"

Galatasaray ile Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya geldi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şok yanıt! "Hediye edebiliriz"

Son dönemde sarı-lacivertli kulüp, "1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarının geçerli sayılması" için girişimlerini artırırken Galatasaray Kulübü yayınladığı bir mesajla bu duruma bir kez daha sert tepki gösterdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şok yanıt! "Hediye edebiliriz"

Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sözde iddiasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki hukuki süreci son derece yakından takip etmektedir ve ilerleyen dönemlerde de takip etmeye devam edecektir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şok yanıt! "Hediye edebiliriz"

Galatasaray Spor Kulübü, bugün itibariyle müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye'nin en çok Süper Lig Şampiyonluğu olan kulübüdür" ifadesi kullanıldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şok yanıt! "Hediye edebiliriz"

Galatasaray'ın futbol şubesinden sorumlu yöneticisi Nihat Kırmızı da bu tartışmalarla ilgili Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, "Bizim şampiyonluklarımız bileğimizin gücüyle...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şok yanıt! "Hediye edebiliriz"

Şampiyonluklar ve kupaların sayısı da müzemizde oldukça fazla...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şok yanıt! "Hediye edebiliriz"

Sadece Avrupa'da aldığımız şampiyonluklar bile onlarca yıldıza bedel...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şok yanıt! "Hediye edebiliriz"

Fenerbahçe Başkanı doğal olarak taraftarını mutlu etmek için çaba harcıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şok yanıt! "Hediye edebiliriz"

Ancak bu yolla mutlu olacaklarsa Galatasaray olarak biz de kendilerine bir yıldız hediye edebiliriz" dedi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şok yanıt! "Hediye edebiliriz"

Ayrıca, "Bu durum, Fenerbahçe'nin başarılarımızın altında kalmalarının eseri...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şok yanıt! "Hediye edebiliriz"

Eğer 20 şampiyonlukları olsa ve 4 yıldız takabilseler, bunlar hiç gündeme gelmezdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şok yanıt! "Hediye edebiliriz"

Bizim yıldızlarımız Türk futbolunun ışığı olan yıldızlar" açıklamasını yaptı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şok yanıt! "Hediye edebiliriz"

Fenerbahçe Kulübü'nün yıldız talebine bir tepki de Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk'ten geldi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şok yanıt! "Hediye edebiliriz"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Öztürk;

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şok yanıt! "Hediye edebiliriz"

"Yıllardır 2'ncilikleri şampiyonluk gibi kutlayanların, hayali şampiyonluklarını tanımıyoruz" diye konuştu.

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