Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şok yanıt! "Hediye edebiliriz"

Galatasaray ile Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya geldi.
Galatasaray ile Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya geldi.
Son dönemde sarı-lacivertli kulüp, "1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarının geçerli sayılması" için girişimlerini artırırken Galatasaray Kulübü yayınladığı bir mesajla bu duruma bir kez daha sert tepki gösterdi.
Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sözde iddiasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki hukuki süreci son derece yakından takip etmektedir ve ilerleyen dönemlerde de takip etmeye devam edecektir.