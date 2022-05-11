Galatasaray’a yeniden çağrı yaptı

Galatasaray'ın yaptığı son açıklamaya Fenerbahçe'nin cevabı gecikmedi. 1 Nisan 2021'de Twitter'dan yaptığı açıklamayı alıntılayan sarı-lacivertli kulüp, "Davetimiz hala geçerlidir!" yazdı. Fenerbahçe'nin Nisan 2021'de yaptığı açıklamada ise şu ifadeler kullanılmıştı: "1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray'a açık teklifimizdir! İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla konuyu Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!"
Galatasaray'ın yaptığı son açıklamaya Fenerbahçe'nin cevabı gecikmedi. 1 Nisan 2021'de Twitter'dan yaptığı açıklamayı alıntılayan sarı-lacivertli kulüp, "Davetimiz hala geçerlidir!" yazdı. Fenerbahçe'nin Nisan 2021'de yaptığı açıklamada ise şu ifadeler kullanılmıştı: "1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray'a açık teklifimizdir! İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla konuyu Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!"