Haberler Galatasaray Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu mevcut yönetimi hedef aldı! "Ciddi kaygı duyuyoruz"

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu mevcut yönetimi hedef aldı! "Ciddi kaygı duyuyoruz"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların başkan adaylarından Eşref Hamamcığolu sosyal medya hesabından, mevcut yönetimi hedef alan açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu, mevcut yönetimin seçim öncesi transfer eylemleri ve teşebbüslerinden ciddi kaygı duyduklarını ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 18:06
Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu mevcut yönetimi hedef aldı! "Ciddi kaygı duyuyoruz"

Galatasaray başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mevcut yönetimin seçim öncesi transfer eylemleri ve teşebbüslerinden ciddi kaygı duyduklarını açıkladı.

İşte o sözler...

Eşref Hamamcıoğlu: Sürekli ertelemeler sonucunda 4/11 haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilen seçime bu kadar az bir süre kalmasına rağmen mevcut yönetimin yeni gelecek yönetimlerin hareket alanını kısıtlayan, ve kulübümüzü orta/uzun vadeli taahhütlere sıkan bir takım satın alma, kiralama, satma ve transfer eylemlerinden ve/veya bunlara teşebbüsten ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum.

DİĞER
Borussia Dortmund Erling Haaland’ın acısını çıkarmaya devam ediyor! Avrupa’nın gözde yıldızını da alıyorlar…
Emrecan Uzunhan TFF 1. Lig’den Avrupa’ya göz kırpıyor!
İlkay Gündoğan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!
Jesus Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! Canlı yayında tarih verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor!
İlkay Gündoğan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Okullarda devamsızlık hakkı kaç gün?
11 Mayıs Çarşamba 2022 barajlardaki doluluk oranı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hamamcıoğlu mevcut yönetimi hedef aldı! "Ciddi kaygı duyuyoruz" Hamamcıoğlu mevcut yönetimi hedef aldı! "Ciddi kaygı duyuyoruz" 18:06
Aleksic 3 yıl daha Başakşehir'de! Aleksic 3 yıl daha Başakşehir'de! 17:36
Frutti Extra Bursaspor - Virtus Bologna maçı saat kaçta hangi kanalda? Saat kaçta canlı yayınlanacak? Frutti Extra Bursaspor - Virtus Bologna maçı saat kaçta hangi kanalda? Saat kaçta canlı yayınlanacak? 17:07
G.Saray'da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor! G.Saray'da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor! 16:47
İlkay Gündoğan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! İlkay Gündoğan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! 16:35
Kartal'dan olay hamle! Görüşmelere başladı Kartal'dan olay hamle! Görüşmelere başladı 12:59
Daha Eski
Nuri Şahin'in istatistikleri Avrupa'yı solladı! Mikel Arteta... Nuri Şahin'in istatistikleri Avrupa'yı solladı! Mikel Arteta... 13:04
Beşiktaş'ta 3'lü transfer taarruzu! İşte o isimler ve Valerien Ismael'in stratejisi... Beşiktaş'ta 3'lü transfer taarruzu! İşte o isimler ve Valerien Ismael'in stratejisi... 13:17
Arda Turan'dan flaş Terim sözleri! "Günde 8 tane..." Arda Turan'dan flaş Terim sözleri! "Günde 8 tane..." 13:41
Ajax - Heerenveen maçı ne zaman, saat kaçta? Ajax - Heerenveen maçı ne zaman, saat kaçta? 14:04
Şampiyon Trabzonspor'un kupası TFF'ye gönderildi Şampiyon Trabzonspor'un kupası TFF'ye gönderildi 14:11
Servet Yardımcı UEFA Kongresi'ne katıldı Servet Yardımcı UEFA Kongresi'ne katıldı 14:23