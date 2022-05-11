Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu mevcut yönetimi hedef aldı! "Ciddi kaygı duyuyoruz"

Galatasaray başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mevcut yönetimin seçim öncesi transfer eylemleri ve teşebbüslerinden ciddi kaygı duyduklarını açıkladı.



İşte o sözler...

Eşref Hamamcıoğlu: Sürekli ertelemeler sonucunda 4/11 haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilen seçime bu kadar az bir süre kalmasına rağmen mevcut yönetimin yeni gelecek yönetimlerin hareket alanını kısıtlayan, ve kulübümüzü orta/uzun vadeli taahhütlere sıkan bir takım satın alma, kiralama, satma ve transfer eylemlerinden ve/veya bunlara teşebbüsten ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum.