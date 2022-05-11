Fransız medyası Bartuğ’u duyurdu

Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayan Bartuğ Elmaz'ın yeni adresi Marsilya oldu. Marsilya'nın yaz dönemindeki transfer planlarına dair bir yazı kaleme alan Fransız basını, Marsilya Başkanı Longoria'nın yaz dönemi ilk transferinin Samuel Gigot olduğu, Gigot'un ardından takıma Bartuğ'un katılacağını açıkladı.
Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayan Bartuğ Elmaz'ın yeni adresi Marsilya oldu. Marsilya'nın yaz dönemindeki transfer planlarına dair bir yazı kaleme alan Fransız basını, Marsilya Başkanı Longoria'nın yaz dönemi ilk transferinin Samuel Gigot olduğu, Gigot'un ardından takıma Bartuğ'un katılacağını açıkladı.