Haberler Galatasaray Aysal’dan yemek daveti

Aysal’dan yemek daveti

Seçım tarihinin yenilenmesiyle birlikte ismi yeniden başkanlık için geçen Ünal Aysal, eski yönetici arkadaşlarıyla yemekte araya geldi. Bu durum başkan adaylığıyla ilgili tartışmaları alevlendirse de Ünal Aysal'ın bu aşamada böyle bir düşüncesinin olmadığı ifade edildi. Yemeğe Sedat Doğan, Mete Başol, Mehmet Cibara, Ümit Öztürk, Refik Arkan, Ebru Köksal gibi önemli ismiler katıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Aysal’dan yemek daveti
Seçım tarihinin yenilenmesiyle birlikte ismi yeniden başkanlık için geçen Ünal Aysal, eski yönetici arkadaşlarıyla yemekte araya geldi. Bu durum başkan adaylığıyla ilgili tartışmaları alevlendirse de Ünal Aysal'ın bu aşamada böyle bir düşüncesinin olmadığı ifade edildi. Yemeğe Sedat Doğan, Mete Başol, Mehmet Cibara, Ümit Öztürk, Refik Arkan, Ebru Köksal gibi önemli ismiler katıldı.
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