GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nelsson Ada yolcusu

Jones, "Nelsson kesinlikle ilgi çeken biri. Aston Villa'nın tüm büyük kulüplerle adı geçen futbolcuların dışında isimlerle ilgilenmesi güzel bir şey" diye konuştu.

SEÇENEKLERi ARTIRACAK "9 milyon sterlinlik yıldız Aston Villa'nın ilgisini çekiyor" diyen Give Me Sport ayrıca, "Villa neden Nelsson'u istiyor?" sorusuna da yanıt verdi.