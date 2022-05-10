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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nelsson Ada yolcusu

Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un talipleri artıyor. Başarılı futbolcuya İspanyol ekibi Sevilla'nın ardından İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa da talip oldu. İngilizlerin, yeni yönetimin belirlenmesinin ardından harekete geçeceği bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nelsson Ada yolcusu

Galatasaray'da yönetim belirsizliği sürerken Avrupa takımlarının gözü sarı-kırmızılı oyuncularda...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nelsson Ada yolcusu

Marcao, Kerem, Mohamed için kulübe gelen tekliflere bir yenisi daha eklendi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nelsson Ada yolcusu

Savunmadaki başarılı futboluyla Galatasaray'ın öne çıkan isimlerinden birisi olan Nelsson için Aston Villa'nın devreye girdiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nelsson Ada yolcusu

İngilizlerin, yeni yönetimin belirlenmesinin ardından harekete geçeceği bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nelsson Ada yolcusu

Galatasaray'ın 7 milyon euro'ya transfer ettiği Danimarkalı futbolcunun İngiltere'de oynamayı çok istediği biliniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nelsson Ada yolcusu

İNGİLİZ GAZETECİDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Ünlü İngiliz gazeteci Dean Jones, Give Me Sport isimli internet sitesine yaptığı açıklamada Aston Villa'nın transfer listesindeki isimlerden birisinin de Victor Nelsson olduğunu doğruladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nelsson Ada yolcusu

Jones, "Nelsson kesinlikle ilgi çeken biri. Aston Villa'nın tüm büyük kulüplerle adı geçen futbolcuların dışında isimlerle ilgilenmesi güzel bir şey" diye konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nelsson Ada yolcusu

SEÇENEKLERi ARTIRACAK

"9 milyon sterlinlik yıldız Aston Villa'nın ilgisini çekiyor" diyen Give Me Sport ayrıca, "Villa neden Nelsson'u istiyor?" sorusuna da yanıt verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nelsson Ada yolcusu

Yapılan değerlendirmede, "Nelsson hala kariyerinin ilk aşamalarında olabilir, ancak 227 üst düzey kulüp maçında birçok yeteneği olduğunu zaten gösterdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nelsson Ada yolcusu

Nelsson'un bu sezon sezon oynadığı maç sayısı 50'ye yaklaşıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nelsson Ada yolcusu

Teknik direktör Steven Gerrard'ın şu anda Villa Park'ta görev yapması için Tyrone Mings, Ezri Konsa, Calum Chambers ve Kortney Hause gibi stoperleri var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nelsson Ada yolcusu

Ancak Nelsson, Premier Lig takımının seçeneklerini artırabilir" ifadesi kullanıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nelsson Ada yolcusu

Nelsson'un güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nelsson Ada yolcusu

Sağ ayaklı stoper, bu sezon 46 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nelsson Ada yolcusu

Nelsson 46 maçta 1 gol attı.

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